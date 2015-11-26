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Black Sabbath

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3 июн 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»

19 май 2021 : 		 Должен ли был BILL WARD играть на финальном концерте BLACK SABBATH?

19 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о появлении Дио в BLACK SABBATH

17 май 2021 : 		 GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH

10 май 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о замене Bill'a Ward'a: «Это пик моей карьеры»

27 апр 2021 : 		 Трейлер новой книги о BLACK SABBATH

24 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH признался в любви к суперкарам

16 апр 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

10 апр 2021 : 		 Тизер фотокниги о BLACK SABBATH времен DIO

8 апр 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

6 апр 2021 : 		 VINNY APPICE рассказал, что Дио ненавидел петь песни OZZY OSBOURNE'a в BLACK SABBATH

5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

1 апр 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет BLACK SABBATH

23 мар 2021 : 		 Фрагмент трибьюта BLACK SABBATH

16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH
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Фрагмент переиздания BLACK SABBATH



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Одиннадцатого июня BMG выпустит делюкс-версию альбома BLACK SABBATH "Sabotage", которая будет доступна на четырёх CD и четырёх винилах (с дополнительным 7-дюймовым винилом с песнями "Am I Going Insane (Radio)" и "Hole In The Sky" и оформлением редкого японского сингла). Ремастированный вариант альбома будет доступен и в цифровом виде.

Трек-лист CD-версии:

Disc One: Original Album Remastered

01. Hole In The Sky

02. Don't Start (Too Late)

03. Symptom Of The Universe

04. Megalomania

05. Thrill Of It All

06. Supertzar

07. Am I Going Insane (Radio)

08. The Writ

Disc Two: North American Tour Live '75

01. Supertzar/Killing Yourself To Live *

02. Hole In The Sky

03. Snowblind *

04. Symptom Of The Universe

05. War Pigs *

06. Megalomania

07. Sabbra Cadabra *

08. Jam 1 including guitar solo *

09. Jam 2 including drum solo *

10. Supernaut *

11. Iron Man *

Disc Three: North American Tour Live '75

01. Guitar Solo including excerpts of Orchid and Rock 'n' Roll Doctor *

02. Black Sabbath *

03. Spiral Architect *

04. Embryo/Children Of The Grave *

05. Paranoid *

Disc Four

01. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

02. Hole In The Sky

Трек-лист виниловой версии:

LP One: Original Album Remastered

Side One

01. Hole In The Sky

02. Don't Start (Too Late)

03. Symptom Of The Universe

04. Megalomania

Side Two

01. Thrill Of It All

02. Supertzar

03. Am I Going Insane (Radio)

04. The Writ

LP Two: North American Tour Live '75

Side Three

01. Supertzar/Killing Yourself To Live *

02. Hole In The Sky

03. Snowblind *

Side Four

01. Symptom Of The Universe

02. War Pigs *

LP Three: North American Tour Live '75

Side Five

01. Megalomania *

02. Sabbra Cadabra *

Side Six

01. Jam 1 including guitar solo *

02. Jam 2 including drum solo *

03. Supernaut

LP Four: North American Tour Live '75

Side Seven

01. Iron Man *

02. Guitar Solo including excerpts of Orchid and Rock 'n' Roll Doctor *

03. Black Sabbath *

Side Eight

01. Spiral Architect *

02. Embryo/Children Of The Grave *

03. Paranoid *

7" Single

01. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

02. Hole In The Sky

* previously unreleased

Фрагмент из этого релиза, "Hole In The Sky (2021 Remaster)", доступен ниже.

BLACK SABBATH Stream



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