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TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»



TONY MARTIN в рамках интервью с Ultimate Guitar рассказал о времени в BLACK SABBATH:



«Для меня честь и удовольствие быть частью истории коллектива. Большинство групп проходят через перемены... Каламбур... Но SABBATH была одной из тех, кто сделал больше, чем большинство...



Эра, в которой я принимал участие, была после того, как группа была по большей части истощена, — финансово, авторитетно и в плане популярности, — там уже было пять вокалистов, связанных с группой ДО того, как я там оказался! Они были буквально на дне, когда я присоединился к ним, и это был действительно вызов!



Нам удалось обосноваться на территориях, где позиции группы не были особо сильными... Мы открыли Россию, Азию и Европу, где SABBS никогда раньше не были... Открывались Восточный блок, Южная Америка и Корея...



Мы усердно трудились, чтобы вернуть себе это имя, и проделали большую работу. "Headless Cross" был знаменателен тем, что с нами играл Кози Пауэлл, и это тоже было честью. Мы и правда подняли группу до такой степени, что она была настроена на воссоединение с первоначальными участниками, настолько, что это было единственное место, куда они могли пойти!



Спасибо, что оказали честь этой эпохе; это было важно для истории коллектива».















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