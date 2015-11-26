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Black Sabbath

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20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться
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TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»



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TONY MARTIN в рамках интервью с Ultimate Guitar рассказал о времени в BLACK SABBATH:

«Для меня честь и удовольствие быть частью истории коллектива. Большинство групп проходят через перемены... Каламбур... Но SABBATH была одной из тех, кто сделал больше, чем большинство...

Эра, в которой я принимал участие, была после того, как группа была по большей части истощена, — финансово, авторитетно и в плане популярности, — там уже было пять вокалистов, связанных с группой ДО того, как я там оказался! Они были буквально на дне, когда я присоединился к ним, и это был действительно вызов!

Нам удалось обосноваться на территориях, где позиции группы не были особо сильными... Мы открыли Россию, Азию и Европу, где SABBS никогда раньше не были... Открывались Восточный блок, Южная Америка и Корея...

Мы усердно трудились, чтобы вернуть себе это имя, и проделали большую работу. "Headless Cross" был знаменателен тем, что с нами играл Кози Пауэлл, и это тоже было честью. Мы и правда подняли группу до такой степени, что она была настроена на воссоединение с первоначальными участниками, настолько, что это было единственное место, куда они могли пойти!

Спасибо, что оказали честь этой эпохе; это было важно для истории коллектива».



Former BLACK SABBATH Singer TONY MARTIN Says His Era




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


20 янв 2021, 09:44		Да, но как бы нет, его как и Дио исключили из официальной дискографии саббатов))))


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