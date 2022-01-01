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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Black Sabbath

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16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH

6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY

1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

6 фев 2022 : 		 TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом

28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной

26 янв 2022 : 		 TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием

23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"

29 дек 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»

13 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»

3 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жду мастера "Born Again"»

10 окт 2021 : 		 BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH

1 сен 2021 : 		 9-летняя ELLEN ALAVERDYAN исполняет BLACK SABBATH

11 авг 2021 : 		 Клавишник BLACK SABBATH выпускает альбом

2 авг 2021 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет осенью

8 июл 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie

28 июн 2021 : 		 TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»

20 июн 2021 : 		 Игра от BLACK SABBATH

3 июн 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

31 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «Ну играл я в последнем туре, а дальше-то что?»
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Где Geezer, Tony?!



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Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi ответил на волнующий многих вопрос, почему они выступали без Geezer'a Butler'a:

«Я не думаю, что он хотел приехать, так как у него не всё было в порядке после Covid. Он был в отпуске в Кении и в Италии, и с ним произошёл несчастный случай на лодке, он сломал ребро около трёх недель назад, так что он был не совсем в форме, чтобы приехать играть. Очень жаль, потому что мы долгое время говорили о возможности выступить на Играх Содружества».




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