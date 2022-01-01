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Где Geezer, Tony?!



Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi ответил на волнующий многих вопрос, почему они выступали без Geezer'a Butler'a:



«Я не думаю, что он хотел приехать, так как у него не всё было в порядке после Covid. Он был в отпуске в Кении и в Италии, и с ним произошёл несчастный случай на лодке, он сломал ребро около трёх недель назад, так что он был не совсем в форме, чтобы приехать играть. Очень жаль, потому что мы долгое время говорили о возможности выступить на Играх Содружества».







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