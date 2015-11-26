16 янв 2022



TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH



Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin заявил, что он понятия не имеет, что будет с переизданиями альбомов, которые он записал с группой.



BLACK SABBATH выпустили шесть альбомов с Tony на вокале: "The Eternal Idol" (1987), "Headless Cross" (1989), "Tyr" (1990), "Cross Purposes" (1994), "Cross Purposes Live" (1995) и "Forbidden" (1995). В итоге Martin'а и его коллег по группе времён "Forbidden" попросили из группы, когда гитарист Tony Iommi воссоединился с другими участниками SABBATH.



Мартин обсудил возможность переиздания альбомов его эпохи в BLACK SABBATH в новом интервью канадскому изданию The Metal Voice:



«В BLACK SABBATH был парень по имени Джефф Николлс. Он был клавишником. Он скончался четыре года назад. И когда мы [были] на похоронах Джеффа Николса, я столкнулся там с Tony Iommi, и он сказал: "У меня есть куча вещей, которые я хочу тебе сыграть. Мы должны встретиться и обсудить, сможем ли мы написать несколько новых песен. А потом, возможно, мы сможем переиздать альбомы эпохи Tony Martin'a". И я подумал: "Это круто. Ладно. Как скажешь". Потом телефон замолчал на целую вечность — на долгие месяцы. Я перезвонил ему, и он сказал: "Приходи к нам домой, и мы поговорим об этом". И я ответил: "Хорошо". Я пришёл к нему домой, а он такой: "Мы не можем этого сделать". Я спросил: "Что?" Он повторил: "Мы не можем этого сделать". Я спросил: "Почему?" Он сказал, что у них есть соглашение с ребятами из BLACK SABBATH, что они могут выпустить что-то новое под именем BLACK SABBATH, только если это будут оригинальные участники BLACK SABBATH. Никто другой не может записывать ничего нового под именем BLACK SABBATH. Он заявил, что мы можем только переиздавать альбомы. Мы не можем ничего добавить к ним. Так что мы ожидаем, если он когда-нибудь возьмётся за это, что альбомы эпохи Tony Martin'a, кроме "Eternal Idol", потому что он принадлежит кому-то другому, будут переизданы. Возможно, в случае с "Forbidden" это будет ремикс, но я думаю, что всё будет как было... Мы можем добавить только то, что уже было записано в то время».



По словам Martin'a, он уже нашёл в своей личной коллекции множество записей, которые идеально подошли бы для включения в предлагаемые издания альбомов BLACK SABBATH его эпохи в группе:



«Я перерыл архивы... У меня сотни кассет — материал с сессий записи. У меня есть записи, когда Эдди Ван Хален был с нами и писал "Cross Purposes". Я отправил их Tony. Она появилась на YouTube, я не знаю, как она попала туда. Но у меня есть много подобных вещей. И я думал, что именно с такими вещами они будут переиздавать альбомы. Но я понятия не имею. Вы, наверное, знаете больше меня».







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