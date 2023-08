сегодня



Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью



Legacy Recording выпустят виниловую версию концертного альбома BLACK SABBATH "Reunion" 13 октября на трех винилах:



Side A



01. War Pigs

02. Behind The Wall of Sleep

03. N.I.B.



Side B



01. Fairies Wear Boots

02. Electric Funeral

03. Sweet Leaf

04. Spiral Architect



Side C



01. Into The Void

02. Snowblind

03. Sabbath Bloody Sabbath



Side D



01. Orchid/Lord of This World

02. Dirty Women

03. Black Sabbath



Side E



01. Iron Man

02. Children Of The Grave

03. Paranoid



Side F



01. Psycho Man

02. Selling My Soul

03. Psycho Man (Danny Saber Remix)

04. Selling My Soul (Danny Saber Remix)









1st time on LP: REUNION - This 3LP set on purple smoke or black vinyl captures #BlackSabbath live from their 1997 reunion tour features 16 live performances remastered from the original source tapes, along with 2 remixed bonus tracks https://t.co/zTRIiWHS0N pic.twitter.com/pAUGB4bGly





