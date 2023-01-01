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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
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Black Sabbath

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Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет осенью



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Legacy Recording выпустят виниловую версию концертного альбома BLACK SABBATH "Reunion" 13 октября на трех винилах:

Side A

01. War Pigs
02. Behind The Wall of Sleep
03. N.I.B.

Side B

01. Fairies Wear Boots
02. Electric Funeral
03. Sweet Leaf
04. Spiral Architect

Side C

01. Into The Void
02. Snowblind
03. Sabbath Bloody Sabbath

Side D

01. Orchid/Lord of This World
02. Dirty Women
03. Black Sabbath

Side E

01. Iron Man
02. Children Of The Grave
03. Paranoid

Side F

01. Psycho Man
02. Selling My Soul
03. Psycho Man (Danny Saber Remix)
04. Selling My Soul (Danny Saber Remix)

1st time on LP: REUNION - This 3LP set on purple smoke or black vinyl captures #BlackSabbath live from their 1997 reunion tour features 16 live performances remastered from the original source tapes, along with 2 remixed bonus tracks https://t.co/zTRIiWHS0Npic.twitter.com/pAUGB4bGly






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