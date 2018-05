18 май 2018



Видео полного выступления METALLICA Видео полного выступления группы METALLICA с финального шоу текущего европейского тура, состоявшегося 11 мая на Hartwall Arena в Хельсинки, доступно для просмотра ниже:



00:00 The Ecstasy Of Gold



02:00 Hardwired



05:35 Atlas, Rise!



11:45 Seek & Destroy



19:05 The Four Horsemen



24:28 Welcome Home (Sanitarium)



32:00 Now That We're Dead



42:31 Dream No More



49:36 For Whom The Bell Tolls



55:24 Halo On Fire



1:04:43 Rob & Kirk doodle. Rappiolla (HASSISEN KONE song)



1:09:22 Rob doodle. (Anesthesia) - Pulling Teeth



1:11:17 Last Caress (MISFITS cover)



1:12:52 Creeping Death



1:19:30 Moth Into Flame



1:26:21 Sad But True



1:36:15 One



1:44:53 Master Of Puppets



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



1:56:03 Fight Fire With Fire



2:01:03 Nothing Else Matters



2:08:02 Enter Sandman



















+2 -2









просмотров: 356