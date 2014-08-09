25 окт 2018



Видео с выступления METALLICA MetallicaTV опубликовали видео с выступления METALLICA на The O2 Arena в Лондоне, Англия, состоявшегося 24 октября 2017 года. Исполнение песни "Leper Messiah" можно увидеть в ролике ниже.

















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