Ранняя версия 'The Shortest Straw' группы METALLICA Группа METALLICA разместила рабочую версию композиции "The Shortest Straw", запись которой проходила в гаража барабанщика коллектива, Lars'a Ulrich'a в El Cerrito, California, в 1987 году. Этот трек будет включен в юбилейную версию альбома "…And Justice For All", выходящую второго ноября на собственном лейбле музыкантов.























