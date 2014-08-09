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Гитарист METALLICA : «Для нас было важно создать лучший альбом, на который мы только способны Doug Kolk из KTLA-TV взял интервью у гитариста METALLICA Kirk'a Hammett 'a. Выдержки из беседы приведены ниже.



На вопрос о том, насколько важно было для METALLICA вернуться к своим трэш-металлическим корням на альбоме "Hardwired… To Self-Destruct", Hammett ответил: «Знаете, для нас было важно создать лучший альбом, на который мы только способны. И получился ли он таким, каким вы его описываете, или имеет собственный стиль... В том смысле, что мы просто пытаемся создать лучший альбом, на который способны, и прилагаем все усилия, работая в поте лица, вкладываем в него всё, что можем, чтобы предоставить людям документальное свидетельство о том, каковы наши помыслы в музыкальном и творческом плане в данное время».



О статусе METALLICA как единственной хэви-металлической группы, которая сумела добиться успеха в этом направлении, не потеряв своих самых лояльных фэнов: «Я не знаю, как у нас это вышло [смеётся], но мы добились этого, и я очень признателен за это. В определённый момент люди, грубо выражаясь, перелезали через забор, чтобы посмотреть на нас, вместо того, чтобы перелезть через забор, чтобы уйти к другим. И мы считаем, что нам очень повезло, что произошло что-то подобное, а не иное, из-за чего могло быть некомфортно и т. п. Но, знаете, я рад, что мы можем наладить контакт с как можно большим количеством людей благодаря нашей музыке — без лейблов, вне жанров — просто основываясь на искренних человеческих эмоциях и коммуникабельности, и я рад, что мы можем заниматься этим в таких масштабах».









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