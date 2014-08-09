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Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я никогда особо не заморачивался на технике» В недавнем интервью Polar Music Prize барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a попросили охарактеризовать его «совершенно уникальный стиль игры на барабанах». Он ответил (см. видео ниже): «Для меня всегда песня и группа стоят на первом месте. А барабаны или гитары, или что там ещё — просто часть общей картины. Так что вам просто нужно задвинуть своё эго куда подальше и сделать то, что лучше для песни, для музыки, для общего звучания.



Для меня самое интересное в барабанной игре то, как вписываются барабаны в происходящее. Как всё это сочетаются с акцентами, специальными ударами и всем остальным, что делает всё более ритмичным, более динамичным или просто добавляет ко всей картине какую-то телесность.



Я никогда особо не заморачивался на технике. "О, ничего себе! Этот парень такой крутой!" Да, он крутой, но это не значит, что он может зацепить своей игрой, и не значит, что он сможет вписаться в стиль группы или коллектива.



Хотя я рос на таких музыкантах, как Ian Paice из DEEP PURPLE, у которого, очевидно, хорошая техника, я также люблю таких барабанщиков, как Phil Rudd [AC/DC] и Charlie Watts [THE ROLLING STONES], которые, я думаю, для многих пуристов не так уж хороши, потому что они не такие техничные. Но у них есть другие способности, которые для меня столь же ценны, дороги и важны, они цепляют, они заставляют двигаться, они придают всему такую физическую силу, которая и нужна.



Я всегда смотрел на барабаны как на групповой инструмент. Я никогда не интересовался игрой на барабанах — знаете, сидеть в подвале, практиковаться в барабанных соло часами — это не моё. Быть участником группы, сочинять песни, записывать альбомы, быть частью команды, быть частью группы — всё это всегда приводило меня в восторг».















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