8 июл 2017



Новый альбом METALLICA продан тиражом более чем в 1 000 000 копий Новая работа METALLICA, "Hardwired… To Self-Destruct", по сообщению Billboard, находится на 123 позиции и благодаря продажам еще >4000 копий преодолела отметку в миллион проданных экземпляров в США. Тем самым принеся группе 12 релиз, проданный тиражом в более чем миллион экземпляров с момента внедрения в 1991 системы подсчета от Nielsen Music. Всего в США с момента ввода этой системы, коллектив продал более чем 58 миллионов копий и возглавляет список самых продаваемых релизов с альбомом 1991 года и показателями в 16,6 миллионов копий.









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