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Гитарист METALLICA : «Одной из моих целей как музыканта является нахождение своего звучания» Гитарист METALLICA Kirk Hammett ответил на вопросы радиошоу "Whiplash" — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, как он сохраняет энтузиазм к творчеству после многочисленных переборов огромного количества идей при работе над новым материалом:



«Я являюсь музыкантом большую часть своей жизни. Я уже четыре десятилетия играю на гитаре. И на этом пути в один прекрасный момент ты оказываешься в таком положении, когда идеи начинают струиться, они приходят очень быстро — или не приходят вовсе. Но спустя какое-то время у тебя набирается достаточное количество наработок. И в этом кроется подвох, если ты работаешь музыкантом долгое время, одним из самых сложных моментов является объективная оценка твоей собственной работы, ну или субъективная, главное — то, каким тебе нужно быть самому. И в большинстве случаев действительно крайне сложно выбрать то, что является лучшим, а что худшим, потому что в большинстве случаев, когда всё это идёт из схожих источников, ты одобряешь всё с одинаковым набором критериев для отбора. И очень помогает то, что у тебя рядом есть коллеги по группе или ты окружён продюсерами, звукорежиссёрами — неважно — теми, кто скажет: "Вот это хороший образчик музыки, а вот этот нет". Я к тому, что это действительно помогает. И говоря это, я понимаю, что лучше всего та идея, которая приходит мгновенно и лежит на поверхности. "Всё верно. Это намного лучше всего того, что у нас есть", и она начинает развиваться и доводиться до ума».



О том, когда он почувствовал себя комфортно, поняв, что у него начинает появляться собственный стиль:



«О... Может, пару недель назад (смеётся). Знаете, это довольно забавно, потому что я, как увлечённый музыкант, как увлечённый гитарист, я беру гитару и играю, день за днём. И я чётко осознаю, что было до меня, что было со мной, и что есть прямо сейчас. И я полностью осознаю, как всё это увязать воедино. Мой подход практически такой же, как и тот, что был, когда я только начинал играть: берёшь гитару, как следует работаешь над тем, чтобы улучшить свои навыки, расти и быть открытым новым веяниям, пытаться быть как губка и впитывать всё, стараясь при этом отсеять весь плохой материал и вобрать только хорошее. Я занимаюсь этим практически всю мою музыкальную карьеру и жизнь, я чётко понимаю, что для меня хорошо, и никогда не теряю того, что меня вдохновляет, и тех, кто меня вдохновляет, то, что на меня влияет, и что на меня не производит никакого впечатления. И проходя через всё это, каждый раз, когда я беру в руки гитару, всё это аккумулируется воедино. И когда я играю на гитаре, это моё, это отражает мою личность. И одновременно с этим люди подходят ко мне и говорят: "Kirk, ты делаешь отличную работу. У тебя есть своё звучание". А что до меня, то мне самому сложно услышать своё звучание, потому что я к нему очень близок, я в нём, ну понимаете, это и есть я сам. И другие гитаристы подходят ко мне и говорят: "У тебя есть своё звучание. Я могу всегда определить, ты это играешь или нет". Люди говорят мне об этом с момента выпуска "Kill 'Em All". Ну и ещё, для меня, как музыканта, это одна из основных целей — иметь собственное звучание. И я не знаю, как это получается. Всё, что я знаю, это то, что я работаю и стараюсь сохранять индивидуальность и стараюсь выжать максимум из гитары, на который я способен, и иногда на этом пути моя личность и моя индивидуальность проходят через мою игру, и я очень благодарен за это. И я очень ценю тот факт, что другие люди могут услышать мою индивидуальность в том, что я играю».















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