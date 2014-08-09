14 сен 2018



Редкое видео METALLICA 1989 года В преддверии выпуска классического альбома METALLICA "…And Justice For All" было опубликовано редкое видео с концертным исполнением песни "Blackened". Выступление состоялось в Маунтин-Вью, штат Калифорния, 15 сентября 1989 года.

























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