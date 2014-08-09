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Барабанщик METALLICA : «Вся бизнес-модель поменялась, когда права оказались у нас» Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в новом интервью рассказал о том, насколько важно обладать мастерами и правами на все их записи и видео:



«Cliff [Burnstein] и Peter [Mensch] были достаточно умны, чтобы предугадать, что есть главное в этом деле, те первые двадцать лет или сколько там, сколько есть права на мастер-записи. На мастер-ленты. На плёнки. На сами записи. Так что если ты получаешь права на собственные записи... Понимаю, что звучит немного странно... Но люди постоянно спрашивают: "И кто же ими владел раньше?" Ну угадайте кто. Лейблы. Лейблы обычно... Они дают тебе деньги на создание пластинки, потом получают её, и потом они у них в собственности чуть ли не вечность. Так что Peter и Cliff сказали: "А давайте-ка вернем наши мастера". И в тот момент не было никого, кто такое бы сделал — может, Springsteen, Prince, ещё один — два музыканта такого уровня. Но это было то, чего мы хотели. Так что со всеми трудностями мы в итоге заполучили их назад. Так что когда лет пять — семь назад METALLICA основала собственный лейбл, вся бизнес-модель изменилась, потому что сейчас мы всё делаем сами.



Так что мы всё перенесли в Северную Калифорнию, и у нас куда больше людей, чем было раньше, много тех, кто занимается менеджментом, и есть отличные люди, которые живут под зонтиком того, что мы называем штаб-квартирой, у нас есть собственный лейбл, есть наша туровая команда и менеджмент, собственные менеджеры, Q Prime имеют большой офис в Нью-Йорке, а также у нас есть люди в Лос-Анджелесе и всё такое.



С точки зрения бизнеса всё делается так, как и остальное, можно назвать всё "автономно". Я к тому, что мы стараемся быть свободными, стараемся быть автономными, мы стараемся принимать решения, которые будут хороши для нас и исходя из того, как сами видим свой собственный путь. И это своего рода комбинация... Когда половину времени ты думаешь, что ты всем управляешь, а вторую половину у тебя ощущение, что ты просто прицепился к тому, что управляется само по себе».



Lars, проживший в Сан-Франциско более тридцати лет, месте, считающимся передовым в США в плане технологий, добавляет:



«То, что ты постоянно слышишь от людей, интересующихся техникой, сводится примерно к такому: "О, да парни в Apple должны же представлять себе, каким будет iPhone 25, потому что они настолько смотрят вперёд". Могу сказать вам честно, зная нескольких из этих людей, они даже не представляют, каким будет iPhone 11. Потому что ты должен быть готов, что всё то, что у тебя есть, может сделать кто-то ещё, или он может опередить вас и опустить, поэтому ты должен быть готов в любой момент изменить собственную бизнес-модель. И любой из таких людей скажет, что это основа основ управления и организации.



Так что то, что мы стараемся сделать в нашем небольшом мирке, мы пытаемся быть... Никто толком ничего не знает. Музыкальный бизнес умер в том виде, в каком его знали, и сейчас это больше похоже на Дикий Запад. Так что когда бы ты ни делал пластинку, ты должен быть готов идти тем путём, каким будешь считать правильным в данный момент, потому что через шесть или через двенадцать месяцев всё может быть иначе. Поэтому ты всегда должен быть готов отдаться во власть этого зверя, который проведёт тебя через меняющуюся динамику».







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