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Барабанщик METALLICA о том, почему у него нет татуировок В интервью для 11Alive барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал, почему у него нет татуировок: «Я никогда не задумывался, почему их у меня нет. Идея о том, что в меня кто-то тыкает иголками, оставляя перманентные пятна краски на моём теле... Это сродни... Не знаю... Почему вы не едите уголь? Или почему вы не прыгаете с крыши Эмпайр-стейт-билдинг? Это не вписывается в рамки того, что я называю нормальным поведением. Не сочтите это за неуважение к людям, у которых есть тату, но это просто не для меня. Я считаю, что это не совсем нормальное поведение. Прошу прощения. Я не хочу никого оскорбить, но татухи не для меня».















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