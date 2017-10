сегодня



METALLICA готовят делюксы "…And Justice For All" и " METALLICA " Группа METALLICA готовится выпустить делюкс-версии альбомов "…And Justice For All" и "Metallica" и обращается к поклонникам с просьбой по сбору контента:



«"Kill 'Em All" и "Ride The Lightning" уже есть, "Master Of Puppets" выйдет меньше чем через месяц, пришёл момент подумать и о "…And Justice For All" и "Metallica".



Если помните, мы обращались с такой просьбой к поклонникам при первых трёх релизах и вновь поднимаем эту тему! Мы ищем всё, что имеет отношение к нам с августа 1987-го по июль 1993-го... Фото, флаера, билеты, пропуски за кулисы и всё, что вы найдёте. И если вдруг у вас есть интервью с James'ом, Lars'ом, Kirk'ом или Jason'ом — дайте нам знать на [email protected], после чего мы сможем обменяться контактами».















