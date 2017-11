27 ноя 2017



JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участниками по поводу "Load" и "Reload" В новом интервью для Clash фронтмен METALLICA James Hetfield ответил на вопрос о том, нужно ли группе идти на определённые компромиссы, чтобы быть принятой в среде мейнстрима: «Это интересно, потому что мы создали свой собственный мейнстрим, я в это верю. Мы были абсолютно честны с самими собой, в том числе по части компромиссов.



Всегда должен быть какой-то компромисс — особенно когда в группе четыре участника. Есть двое, которые рулят процессом, — Lars (Ulrich, барабаны) и я, и когда мы не соглашаемся друг с другом, должен быть компромисс. Но что касается того, что не нравится, я уверен, что несколько раз подобное бывало — для меня это была эра "Load" и "Reload", я не был доволен всем на 100 процентов, но я сказал бы, что это был компромисс. Я сказал: "Я соглашаюсь с видением Lars'a и Kirk'a [Hammett'a, гитара]. Ребята, вы очень увлечены этим, поэтому я буду с вами заодно, потому что если мы все вместе, так будет лучше". Поэтому я сделал всё возможное, но всё вышло не совсем так, как я надеялся, но, опять же, нет никаких сожалений, потому что в то время мне казалось, что так правильно. Так что если бы мне пришлось раздумывать о том, нужно ли идти на компромисс, чтобы сохранить целостность группы для движения вперёд, я бы это сделал. Но что касается мейнстрима, я думаю, что мы были предельно честными и открытыми в отношении того, чего хотим и чего не хотим. Знаете, это наша грёбаная вечеринка. [Смеётся]. Вы приглашены! Приглашены все! Будьте частью этого приключения, и если оно начнёт становиться личным, и вам это не нравится, вы можете соскочить в любой момент, потому что всегда, надеюсь, найдётся тот, кто наслаждается этим энтузиазмом в отношении творчества, и всегда будет место для этого человека».



Во время этой же беседы Hetfield сказал, что METALLICA «всегда ненавидила любые правила и любые попытки классифицировать или помещать нас в категории каким-либо способом. Нам не нравятся границы и ограничения, — добавил он. — И я думаю, что сейчас... Создаётся впечатление, что хэви-металл имеет что-то от панка, типа "К чертям этот мир" и "Мы такие, как есть, мы всё делаем по-своему", и всё в порядке, пока не подстраиваешься под них. Ну знаете, стрижёте свои волосы или не носите кожаную куртку, или что-то в этом духе. Исполнение баллад — это была одна из вещей, которая сразу нас разделила. Я помню, как чуть не подрался с поклонником в Сан-Франциско. Это было примерно в 1989 году, потому что "And Justice For All" только вышел, и мы сделали видео для песни "One", и один парниша сказал: "Пошёл ты, продажный ублюдок. Вы сделали видео для MTV и бла-бла-бла" [Смеётся]. Я почувствовал, что нужно нас защитить! Это из серии: "Зачем я буду перед вами оправдываться за наше творчество?" Это нас разочаровало. Нас разочаровало то, что фанаты злятся на тебя за то, что ты артист, или что ты делаешь то, что, по твоему мнению, ты хочешь сделать, чтобы объяснить свою позицию миру или наладить контакты с миром».







