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METALLICA отменила шоу из-за болезни вокалиста Из-за болезни вокалиста, группа METALLICA была вынуждена отменить второе выступление в Копенгагене и перенести его на второе сентября.



«Мы с огромным сожалением вынуждены сообщить вам, что в связи с тем, что состояние James'a в субботу не улучшилось, а в особенности его горло, он просто не в состоянии выйти на сцену, а врачи запретили ему исполнять хотя бы единую ноту. Все это вынуждает нас перенести запланированное шоу на второе сентября.



Нашу неделю в Копенгагене мы давным давно отметили в своих календарях и эти события должны были стать не только особыми вечерами для наших друзей в Дании, но и я для нас самих, ведь мы так хотели отметить открытие новой площадки именно с вами.



Всем тем, кто был на концерте третьего числа, мы очень ценим то, что вы сказали нам продолжать... Для нас это очень много значит! Мы также опечалены тем фактом, что не смогли дать максимум возможного; это было одним из самых сложных шоу в нашей карьере, но благодаря вашей любви и поддержки мы справились.



Мы знаем, что многие из вас приехали сюда на неделю, чтобы провести ее с нами и мы очень сожалеем, что обстоятельства оказались выше наших сил. Мы надеемся, что вы сможете приехать в Копенгаген в сентябре и мы приложим максимум усилий для того, чтобы для каждого это шоу стало особенным помимо того, чтобы дать отыграть его просто убойно! И что касается APHYXION, группы, за которую вы проголосовали, выбрав их в качестве саппорта, надеемся, что они смогут сыграть с нами в сентябре.



Еще раз спасибо всем вам за поддержку и заботу, продемонстрированную в Дании. Мы вернемся!



Техническая сторона: Если вы уже находитесь в Дании и сможете посетить какой-то из концертов седьмого или девятого февраля, свяжитесь с Ticketmaster Denmark, они постараются приложить максимум усилий, чтобы поменять вам билеты, хотя их количество крайне ограничено.



Если вы не сможете посетить шоу второго сентября, свяжитесь с ними до первого марта, чтобы вернуть всю сумму за билет. Телефон + 45 7015 6565 или email servicecenter@ticketmaster.dk. Возврат средств будет осуществлен только тем, кто покупал билеты, вам нужно будет подтвердить этот факт Ticketmaster, сказав четыре последние цифры кредитной карты. Вся сумма за вычетом сервисного сбора будет возвращена в полном объеме.



P.S. Мы постоянно следим за состоянием James'a, так что следите за обновлениями».



























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