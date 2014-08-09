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Вокалист METALLICA о Дио и Лемми В ходе недавнего интервью Newsweek вокалист METALLICA James Hetfield рассказал о том, почему группа решила почтить память Дио и Лемми на новом альбоме:



«У нас у всех есть свои учителя, мы все в них нуждаемся, или, по крайней мере, я. Мне нужен кто-то, на кого я буду равняться, на кого буду пытаться походить или у кого буду учиться. К нам обратилась вдова Дио Wendy, и мы не могли отказать. Нам не впервой делать кавер-версии. Так что в "Ronnie Rising Medley" собрано всё то, что мы любили в Дио. Для меня петь подобный материал — огромный вызов, это позволяет мне расти. И это также позволяет расширять границы, в которых я, как думал, застрял.



Лемми по сути был иконой, своего рода крёстным отцом для тех, кто любит тяжёлую музыку. Он был капитаном этого корабля. И мы все считали, что он просто бессмертен, живя столь сложной жизнью в дороге и так долго, просто делая это (смеётся). Мы понимали, что когда-нибудь это закончится. Но мы точно этого не ожидали. Определённо никакой METALLICA без MOTÖRHEAD бы не было.



Мы с ним частенько джемовали, он был очень дружелюбным человеком. Мы сделали несколько кавер-версий его песен. Знаете, ведь MOTÖRHEAD так и не были включены в Зал славы рок-н-ролла, что просто позорно. Но он выиграл Грэмми за "Whiplash", которую мы записали на "Kill 'Em All". Мы старались написать песню в духе MOTÖRHEAD. Он записал кавер песни, которая была вдохновлена им же, и он выиграл с ним Грэмми — это очень круто!»











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