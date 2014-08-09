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METALLICA побила рекорд посещаемости на концерте Как сообщает Global News, METALLICA установила новый рекорд посещаемости (15 сентября) в Саскатуне, Саскачеван, Канада.



16 874 фэнов пришли на выступление группы в SaskTel Centre, побив рекорд посещаемости этого объекта в количестве 15 806 посетителей, установленный Гартом Бруксом.



«Этот концерт METALLICA является самым большим событием в истории SaskTel Centre», — сказал исполнительный директор SaskTel Centre Скотт Форд.



Шоу METALLICA в Саскатуне ознаменовало собой первое выступление группы в городе за 14 лет.















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