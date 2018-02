14 фев 2018



METALLICA получит престижную награду POLAR MUSIC PRIZE Американский коллектив стал лауреатом крупнейшей шведской музыкальной награды Polar Music Prize. Об этом было объявлено утром 14 февраля в Stockholm City Hall Alfons'ом Karabuda'ой, председателем комитета премии Polar Music Prize.



Премия Polar Music Prize была учреждена в 1989 году Stig'ом "Stikkan" Anderson'ом, менеджером и музыкальным издателем ABBA. Известный поэт-песенник, он также известен как соавтор многих ранних хитов шведской группы. Первая премия была вручена в 1992 году.



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich сказал: «Получить награду Polar Music Prize — это потрясающе. С ней мы попадаем в отличную компанию. Это признание всего того, что METALLICA создали за последние 35 лет. В то же самое время мы чувствуем, что сейчас в самом расцвете сил, и впереди нас ждёт много хороших лет. Спасибо большое».



Фронтмен METALLICA James Hetfield от себя добавил: «Для меня большая честь попасть в такую отличную компанию лауреатов Polar Music Prize. Что касается меня лично и METALLICA, я благодарен за награду, которая станет частью нашего наследия, нашей истории. Благодарю».



Басист METALLICA Robert Trujillo сказал: «Получить Polar Music Prize — большая честь, особенно учитывая, что мы разделяем её с другими исполнителями — такими как Joni Mitchell, Keith Jarrett и Wayne Shorter, которыми я восхищаюсь... Надеюсь, что это вдохновит молодые поколения музыкантов сохранить музыку живой».



Гитарист METALLICA Kirk Hammett заявил: «Для меня это много значит, потому что мы попали в список выдающихся артистов и музыкантов, которых я уважаю. И это признание за тот труд, который мы проделали. Я знаю, насколько это важно, и какая это большая честь».



Предыдущими лауреатами премии становились Elton John, Sting, Ray Charles, Bob Dylan, LED ZEPPELIN, PINK FLOYD, Peter Gabriel, Stevie Wonder, Paul Simon, Joni Mitchell, B.B. King, Quincy Jones, Paul McCartney, Max Martin и Bruce Springsteen.



Ежегодно комитет премии Polar Music Prize удостаивает награды двух лауреатов, чтобы «воздать должное музыке во всём её многообразии» и «разрушить музыкальные границы, собрав вместе людей из разных музыкальных миров». Каждый лауреат получает один миллион крон (примерно $125,000) на торжественном гала-концерте в Стокгольме.



Ulrich и Trujillo получат приз для METALLICA из рук Карла Густава XVI, короля Швеции, 14 июня в Grand Hôtel.



Участники коллектива пожертвуют деньги в свой фонд All Within My Hands Foundation, который призван помогать и улучшать жизнь нуждающимся группам населения, оказывая поддержку в обучении рабочим специальностям, а также в борьбе с голодом и другими критическими ситуациями.



Комитет премии Polar Music Prize опубликовал следующее заявление: «Со времён эмоционального расстройства Вагнера и артиллерийский орудий Чайковского никто не создавал настолько натуральную и яростную музыку, но в то же время настолько доступную. Благодаря виртуозной согласованной игре и использованию чрезвычайно ускоренных темпов METALLICA вывела рок-музыку на такой уровень, который та никогда не достигала. В мире METALLICA как подростковая спальня, так и концертный зал могут быть преобразованы в Валгаллу. Сила бескомпромиссных альбомов группы помогла миллионам слушателей превратить своё чувство отчуждения в непреодолимую мощь».















+6 -3



( 2 )





просмотров: 823