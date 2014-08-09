10 ноя 2017



METALLICA бьет рекорды в Великобритании METALLICA побила рекорды по количеству посетителей, собранных на определенных аренах в Великобритании. Так, первое шоу в Лондоне на арене О2 собрало 22 134 человека, а второе обновило рекорд с показателем в 22 211 человек. METALLICA обновила рекорд для арены Hydro в Глазго, собрав 13 111 человек, а также поставила рекорд в Бирмингеме, собрав 15 604 человек.



















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