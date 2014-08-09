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Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA » В ходе недавнего общения с поклонниками лидеру MEGADETH Dave'y Mustaine'y один из фанатов задал вопрос о том, в чём для него было мерило успеха и каковы были планы тогда, когда он создавал MEGADETH:



«Моим мерилом успеха было, невзирая на то, буду ли я голодным или нет, я уничтожу METALLICA и перестану жить в трейлере. Хорошо, что я преодолел свою враждебность из-за ухода из группы. И я очень рад, что мы наладили связь... Когда там следующие шоу Большой Четвёрки?»

















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