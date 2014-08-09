сегодня



Барабанщик METALLICA : «Молодых и интересных групп стало меньше» В ходе недавнего интервью Noisey у барабанщика METALLICA спросили, находит ли он игру в группе по-прежнему вдохновляющей:



«Десять или тридцать лет назад — всё по-разному. Типа: "О боже мой, GUNS N'ROSES. О боже, кто эти парни из NIRVANA! OASIS!" Ты слышал о них, и тебе было интересно с ними встретиться. Сейчас нет никаких групп, которые меня бы зацепили. Последний раз, когда я воскликнул: "Охренеть! Они действительно меня вдохновляют" — это всё было про THE SWORD из Остина. Стоунер-рок, такой современный BLACK SABBATH, Очень круто. Они выстрелили лет семь или восемь назад, и я захотел взять этих парней в тур. Есть ещё норвежцы KVELERTAK. Но таких групп единицы. И это не категоричное заявление. Я знаю больше из фильма, который я делал о музыке, потому что больше за этим слежу. Это вовсе не означает, что появится что-то крутое и огреет меня по полной программе, и я это не смогу оценить, вовсе нет. Однако чего-то такого всё меньше и меньше».







+2 -2



просмотров: 515

