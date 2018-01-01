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Metallica

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Акустика от METALLICA



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Группа METALLICA опубликовала профессиональное видео с акустического выступления "All Within My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction", состоявшегося третьего ноября в Masonic, San Francisco.

Сет-лист:

01. Disposable Heroes

02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)

03. The Unforgiven

04. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)

05. Turn The Page (Bob Seger cover)

06. Bleeding Me

07. Veteran Of The Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)

08. Nothing Else Matters

09. All Within My Hands

10. Enter Sandman

11. The Four Horsemen

12. Hardwired



METALLICA: Pro-Shot Video Of 'All Within My Hands' Performance From Rare Acoustic Show For Charity






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SnakeZ


19 ноя 2018, 10:29		Неплохо, но лучше б Bleeding Me запостили


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