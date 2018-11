сегодня



Акустика от METALLICA



Группа METALLICA опубликовала профессиональное видео с акустического выступления "All Within My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction", состоявшегося третьего ноября в Masonic, San Francisco.



Сет-лист:



01. Disposable Heroes



02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)



03. The Unforgiven



04. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)



05. Turn The Page (Bob Seger cover)



06. Bleeding Me



07. Veteran Of The Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)



08. Nothing Else Matters



09. All Within My Hands



10. Enter Sandman



11. The Four Horsemen



12. Hardwired



















