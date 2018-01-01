Акустика от METALLICA

Группа METALLICA опубликовала профессиональное видео с акустического выступления "All Within My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction", состоявшегося третьего ноября в Masonic, San Francisco.
Сет-лист:
01. Disposable Heroes
02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)
03. The Unforgiven
04. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)
05. Turn The Page (Bob Seger cover)
06. Bleeding Me
07. Veteran Of The Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)
SnakeZ
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