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Басист METALLICA защитил LARS'a ULRICH'a от нападок В ходе свежего интервью для журнала Drum!, басист METALLICA Robert Trujillo защитил своего коллегу, Lars Ulrich'a, от многочисленных нападок со стороны поклонников и прессы, которые постоянно занижают уровень его технического мастерства в игре на барабанах.



"Я играл вместе с лучшими представителями барабанной рок-школы, возьмите хотя бы Josh Freese'a, Brooks Wackerman'a, и не забудьте про самого Dave'a Lombardo! Поверьте, все эти ребята очень уважают Lars'a. Они отлично понимают, что у него есть свой собственный и, притом весьма уникальный, стиль игры. Некоторые коллеги по цеху, другие ударники, просто не смогли за всю свою жизнь добиться хотя бы половины того признания и успеха, который есть у Lars'a, поэтому слишком часто открывают рот не по делу - скорее всего, ими движет одна лишь зависть. Но все реально великие барабанщики уважают Lars'a.



С тех пор, как я присоединился к METALLICA, Lars стал даже лучше в своём деле, чем был до меня. Его грув и игра чётко в ритм, в духе того же Phil Rudd'a из AC/DC, стала просто идеальной, и в полной мере расцвела на нашем новом альбоме. Мы с ним вместе здорово выросли, как ритм-секция. Lars просто обожает играть на барабанах! Он хочет, чтобы у его инструмента был свой собственный узнаваемый голос. Я считаю, что такой подход роднит его с моим басовым кумиром - Жако Пасториусом".



Сам же Ulrich в недавнем интервью для подкаста "Talk Is Jericho" объяснил, что ещё с конца 80-ых полностью потерял интерес к демонстрации технически сложных приёмов в своей игре и полностью сконцентрирован на ритме, взаимодействии с ведущими риффами и работе на благо самой песни, а не собственного эго.















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