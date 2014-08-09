17 июл 2017



Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления на Festival D'été De Québec, Quebec City, Quebec, Canada, доступно для просмотра ниже.



















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