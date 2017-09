4 сен 2017



METALLICA открыла европейский тур Выступлением второго сентября в Дании группа METALLICA открыла европейскую часть тура "WorldWired", который завершиться двумя концертами в Финляндии в мае следующего года.



Сет-лист:



Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

Through the Never (first live performance since April 25, 2013)

The Day That Never Comes

Now That We're Dead (with extended middle drum solo with all members of the band)

Dream No More

For Whom the Bell Tolls

Halo on Fire (followed by Kirk and Rob's solos incl. 'Le Freak', 'I Disappear' and 'Anesthesia (Pulling Teeth)')

Breadfan (Budgie cover)

Fuel

Moth Into Flame

Sad but True

One

Master of Puppets



Encore:

Fight Fire With Fire

Nothing Else Matters

Enter Sandman(with 'The Frayed Ends of Sanity' outro)































+6 -8



( 9 )

просмотров: 2177