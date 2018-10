сегодня



Концертное видео METALLICA METALLICA опубликовала концертное видео на композицию“Harvester Of Sorrow”, съемки которого проходили на выступлении седьмого августа 1989 года в The Stone Balloon, Newark. Этот трек будет включен в один из DVD делюкс-издания альбома "...And Justice For All", релиз которой намечен на второе ноября.































+1 -0









просмотров: 228