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Вокалист METALLICA : «Ждать восемь лет было ошибкой» В ходе недавнего интервью The Straits Times вокалист METALLICA James Hetfield сказал, что ждать столько времени для создания нового альбома «было ошибкой» и заверил поклонников, что новый альбом выйдет раньше, чем через восемь лет. Он также коснулся темы и грядущего выступления на Грэмми:



«Тренды в музыке возникают и пропадают, а мы никуда не делись. И если мы по-прежнему столь популярны, чтобы играть на Грэмми — клёво, чего уж там».



James также добавил, что не особо заморачивается по поводу того, как METALLICA продолжает оставаться на вершине, в то время как многие давно сошли с дистанции:



«Я не хочу об этом думать. Всё, что мы можем предложить, так это честность и любовь к тому, что мы делаем. Мы пишем песни, которые хотим слушать, и это самое важное. Мы не пытаемся переделать то, что работало, или убежать в другой жанр, или заняться ещё чем-то, что не наше».







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