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Аудиозапись шоу METALLICA доступна для скачивания 15 декабря METALLICA отыграла концерт в The Fonda Theatre (Лос-Анджелес, Калифорния). Аудиозапись концерта доступна для скачивания здесь.



Сет-лист:



"Breadfan"

"Creeping Death"

"Metal Militia"

"Sad But True"

- Kirk solo -

"Fade to Black"

"Atlas, Rise!"

"Harvester Of Sorrow"

"Moth Into Flame"

- bass solo -

"One"

"Master Of Puppets"

"For Whom The Bell Tolls"

"Enter Sandman"

"Whiskey in the Jar"

"Hardwired"

"Seek and Destroy"









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