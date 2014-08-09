2 фев 2017



Рассказ о выступлении METALLICA в Сеуле и Шанхае Группа METALLICA опубликовало видео, рассказывающее о том, как проходили выступления 11 января в Сеуле и 15 января в Шанхае — оно доступно для просмотра ниже.



















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