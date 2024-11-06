Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

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США
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Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом к концу года. Следующего»
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Кавер-версия RAMMSTEIN от бывшего из FEAR FACTORY
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Лидер FEAR FACTORY о поборах на площадках
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Почему FEAR FACTORY не встречаются с фанатами за деньги?
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Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер
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FEAR FACTORY: Новый альбом в 2024
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Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
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Басист DEATHMASK выступил с FEAR FACTORY
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Мультикамерная съёмка с выступления FEAR FACTORY
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FEAR FACTORY в 4К
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Инструментальная композиция от FEAR FACTORY
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Видео с текстом от FEAR FACTORY
20 мар 2023 :
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Видео с выступления FEAR FACTORY
7 мар 2023 :
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Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»
6 мар 2023 :
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Видео с выступления FEAR FACTORY
2 мар 2023 :
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Видео с выступления FEAR FACTORY
28 фев 2023 :
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Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
27 фев 2023 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»
21 фев 2023 :
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Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...
1 фев 2023 :
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Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями
24 янв 2023 :
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FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS
29 дек 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $
26 дек 2022 :
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Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»
25 дек 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»
20 дек 2022 :
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Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY
16 дек 2022 :
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Новому из FEAR FACTORY — 36
13 дек 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома
15 ноя 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»
8 ноя 2022 :
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FEAR FACTORY начнут запись зимой
1 ноя 2022 :
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FEAR FACTORY готовят альбом
31 окт 2022 :
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Ремикс от FEAR FACTORY
13 сен 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»
4 сен 2022 :
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Ремикс от FEAR FACTORY
30 авг 2022 :
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DINO CAZARES троллит троллей
18 авг 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»
14 июл 2022 :
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Ремиксы от FEAR FACTORY осенью
25 апр 2022 :
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BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»
24 апр 2022 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»
27 фев 2022 :
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Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?
19 янв 2022 :
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Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле
30 дек 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»
12 ноя 2021 :
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FEAR FACTORY выпустят сингл перед туром
29 сен 2021 :
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Новый релиз FEAR FACTORY
23 сен 2021 :
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Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»
8 сен 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян
20 авг 2021 :
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FEAR FACTORY нашли вокалиста
6 авг 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN
16 июл 2021 :
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Обучающее видео FEAR FACTORY
5 июл 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Многие металхэды стали консервативными»
25 июн 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»
25 июн 2021 :
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Песнь бывшего из FEAR FACTORY
21 июн 2021 :
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Новое видео FEAR FACTORY
16 июн 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма
15 июн 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато
22 май 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом
20 май 2021 :
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DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY
16 май 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста
14 май 2021 :
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Новая песня FEAR FACTORY
13 май 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»
12 май 2021 :
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DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY
7 май 2021 :
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DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»
6 май 2021 :
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Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак
29 апр 2021 :
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Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры
21 апр 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»
16 апр 2021 :
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Новое видео FEAR FACTORY
16 апр 2021 :
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Обложка нового альбома FEAR FACTORY
13 апр 2021 :
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Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной
1 апр 2021 :
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Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной
22 янв 2021 :
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В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли
20 янв 2021 :
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Скоро новый сингл FEAR FACTORY
11 янв 2021 :
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BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»
26 дек 2020 :
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Лидер FEAR FACTORY представил педаль
18 дек 2020 :
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Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»
4 ноя 2020 :
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30 лет FEAR FACTORY
3 ноя 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую
21 окт 2020 :
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Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными
19 окт 2020 :
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Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»
10 окт 2020 :
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BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»
7 окт 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста
7 окт 2020 :
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DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»
3 окт 2020 :
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Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски
30 сен 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»
29 сен 2020 :
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BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY
25 сен 2020 :
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Репортаж из студии FEAR FACTORY
16 сен 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»
16 сен 2020 :
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BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?
16 сен 2020 :
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FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом
31 июл 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»
18 июн 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине
5 июн 2020 :
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DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY
5 май 2020 :
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Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE
9 апр 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам
3 фев 2020 :
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Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год
27 янв 2020 :
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DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY
17 апр 2019 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»
11 фев 2019 :
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BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY
6 дек 2018 :
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FEAR FACTORY завершили запись
26 июл 2018 :
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Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE
16 сен 2016 :
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Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»
31 авг 2016 :
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Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой
27 авг 2016 :
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Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY
23 авг 2016 :
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Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»
23 авг 2016 :
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FEAR FACTORY о летних гастролях
22 авг 2016 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»
16 авг 2016 :
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FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"
16 июн 2016 :
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Гитарист FEAR FACTORY сел: видео
7 июн 2016 :
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Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта
5 июн 2016 :
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Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."
16 май 2016 :
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DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание
13 апр 2016 :
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Новое видео FEAR FACTORY
30 мар 2016 :
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Видео с выступления FEAR FACTORY
23 мар 2016 :
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Гитарист FEAR FACTORY: «У нас по-прежнему есть страсть!»
9 мар 2016 :
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Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"
7 мар 2016 :
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Профессиональное видео с выступления FEAR FACTORY
9 янв 2016 :
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Видео с выступления FEAR FACTORY
6 янв 2016 :
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Новый эпизод от FEAR FACTORY
24 дек 2015 :
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Вокалист FEAR FACTORY о событиях в Париже
17 дек 2015 :
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Гитарист FEAR FACTORY об аварии
7 дек 2015 :
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Новый эпизод от FEAR FACTORY
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FEAR FACTORY об аварии
25 ноя 2015 :
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FEAR FACTORY попали в аварию
25 ноя 2015 :
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FEAR FACTORY почтили память погибших в Париже
22 ноя 2015 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
13 ноя 2015 :
|
Вокалист FEAR FACTORY: «Музыкантам просто не выжить»
11 ноя 2015 :
|
FEAR FACTORY празднуют юбилей
9 ноя 2015 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
6 ноя 2015 :
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Вокалист FEAR FACTORY: "Промоутерам в США не интересен юбилейный тур"
5 ноя 2015 :
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В автобусе с FEAR FACTORY
12 окт 2015 :
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Вокалист FEAR FACTORY: «Pandora и Spotify выходят сухими из воды»
17 сен 2015 :
|
Гитарист FEAR FACTORY признал себя "жирдяем"
26 авг 2015 :
|
Видео с текстом от FEAR FACTORY
7 авг 2015 :
|
Новое видео FEAR FACTORY
30 июл 2015 :
|
Гитарист FEAR FACTORY о словах одного из организаторов фестиваля Mayhem
24 июл 2015 :
|
Новая песня FEAR FACTORY
23 июл 2015 :
|
Бывший глава A&R Roadrunner об "Demanufacture" FEAR FACTORY
21 июл 2015 :
|
FEAR FACTORY хотели сконцентрироваться на грувовых моментах
14 июл 2015 :
|
Официальное видео с выступления FEAR FACTORY
12 июл 2015 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
11 июл 2015 :
|
Видео с текстом от FEAR FACTORY
7 июл 2015 :
|
FEAR FACTORY отметят юбилей 'Demanufacture'
24 июн 2015 :
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FEAR FACTORY отыграли первое шоу с TONY CAMPOS
22 июн 2015 :
|
FEAR FACTORY отыграли первое шоу с TONY CAMPOS
17 июн 2015 :
|
Видео с текстом от FEAR FACTORY
12 июн 2015 :
|
Трейлер нового альбома FEAR FACTORY
28 май 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома FEAR FACTORY
26 май 2015 :
|
Барабанщик JOURNEY на новом альбоме FEAR FACTORY
23 май 2015 :
|
Новый альбом FEAR FACTORY выйдет в августе
5 май 2015 :
|
MATT DEVRIES: «Почему я ушёл из FEAR FACTORY»
2 май 2015 :
|
Бывший басист STATIC-X ушел из SOULFLY в FEAR FACTORY
26 мар 2015 :
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FEAR FACTORY завершают запись вокала
3 мар 2015 :
|
Видео полного выступления FEAR FACTORY
24 янв 2015 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
24 янв 2015 :
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Вокалист FEAR FACTORY о грядущем альбоме: "Это тот саунд, которого всегда жаждут наши поклонники"
20 янв 2015 :
|
FEAR FACTORY почти завершили работу над новым альбомом
3 дек 2014 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
21 ноя 2014 :
|
FEAR FACTORY отказались от европейского тура ради альбома
11 ноя 2014 :
|
FEAR FACTORY приступили к записи
13 сен 2014 :
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FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
20 янв 2014 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
24 дек 2013 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
19 дек 2013 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
28 авг 2013 :
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FEAR FACTORY. Видео-приглашение на московский концерт
7 июл 2013 :
|
Видео полного концерта FEAR FACTORY
6 июл 2013 :
|
FEAR FACTORY открыли новый тур
7 май 2013 :
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FEAR FACTORY выпустят новый альбом в 2014
21 апр 2013 :
|
Вокалист FEAR FACTORY исполняет кавер-версию
2 дек 2012 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
23 окт 2012 :
|
Новое видео FEAR FACTORY
5 сен 2012 :
|
Вокалист FEAR FACTORY: "Большой брат не дремлет и силен как никогда!"
17 авг 2012 :
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Тур по туровому автобусу FEAR FACTORY
29 июн 2012 :
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Гитарист FEAR FACTORY рассказал, почему группа использовала драм-машину для записи альбома “The Industrialist”
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
4 июн 2012 :
|
Новый альбом FEAR FACTORY доступен для прослушивания
31 май 2012 :
|
Превью нового альбома FEAR FACTORY
28 май 2012 :
|
Видео полного концерта FEAR FACTORY
20 май 2012 :
|
Семплы нового альбома FEAR FACTORY
6 май 2012 :
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Видео с выступления FEAR FACTORY в Далласе
29 апр 2012 :
|
Бокс-сет от FEAR FACTORY
29 апр 2012 :
|
FEAR FACTORY выступили в новом составе
28 апр 2012 :
|
FEAR FACTORY выступили в новом составе
24 апр 2012 :
|
Новый сингл FEAR FACTORY
20 апр 2012 :
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Ударник MALIGNANCY/SYSTEM DIVIDE поедет в тур с FEAR FACTORY
17 апр 2012 :
|
Трейлер нового альбома FEAR FACTORY
8 апр 2012 :
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Фрагмент нового трека FEAR FACTORY
1 апр 2012 :
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Byron Stroud о FEAR FACTORY: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на людей, не уважающих тебя»
30 мар 2012 :
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Обложка и трек-лист нового альбома FEAR FACTORY
22 фев 2012 :
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FEAR FACTORY завершили сведение нового альбома
15 фев 2012 :
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FEAR FACTORY представляют нового басиста
11 фев 2012 :
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FEAR FACTORY завершили запись
25 янв 2012 :
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Название нового альбома FEAR FACTORY
4 авг 2011 :
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FEAR FACTORY начали работу над альбомом
15 июн 2011 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY
10 фев 2011 :
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FEAR FACTORY намерены написать «полноценный концептуальный» альбом
30 янв 2011 :
|
Видео с выступления FEAR FACTORY на 70000 TONS OF METAL
6 авг 2010 :
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Туровый автобус FEAR FACTORY сгорел
17 июл 2010 :
|
Новое видео FEAR FACTORY
11 июн 2010 :
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Новый бокс-сет от FEAR FACTORY
20 май 2010 :
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FEAR FACTORY едва не попали в аварию
21 апр 2010 :
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Новый сингл FEAR FACTORY
18 апр 2010 :
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Исландский вулкан не остановит METALLICA и FEAR FACTORY!
3 фев 2010 :
|
Новое видео FEAR FACTORY
29 янв 2010 :
|
Новый альбом FEAR FACTORY доступен для прослушивания
7 янв 2010 :
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Детали специального издания FEAR FACTORY
27 дек 2009 :
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Новая песня FEAR FACTORY
28 ноя 2009 :
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BURTON C. BELL разъясняет трек-лист нового альбома FEAR FACTORY
10 ноя 2009 :
|
Обложка нового альбома FEAR FACTORY
9 ноя 2009 :
|
Новая песня FEAR FACTORY
8 ноя 2009 :
|
FEAR FACTORY заключили соглашение с CANDLELIGHT RECORDS
17 окт 2009 :
|
Название нового альбома FEAR FACTORY
24 июл 2009 :
|
Новости от FEAR FACTORY
8 апр 2009 :
|
Оригинальные участники FEAR FACTORY объединились в новом проекте
14 июл 2008 :
|
Участник FEAR FACTORY решил пострелять...
4 апр 2008 :
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Фронтмен FEAR FACTORY обсуждает сотрудничество с MINISTRY
28 дек 2007 :
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Гитарист FEAR FACTORY готов продюсировать вашу группу
13 дек 2007 :
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Доступна информация о дебютном альбоме вокалиста FEAR FACTORY
16 ноя 2007 :
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Ударник Fear Factory сотрудничает c TINHORN
30 мар 2007 :
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FEAR FACTORY приступили к работе над новым альбомом ремиксов; доступно аудио
13 дек 2006 :
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FEAR FACTORY ушли с Liquid 8 Records
21 июл 2005 :
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Новый трек FEAR FACTORY в сети
21 июл 2005 :
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FEAR FACTORY выложили песни с нового альбома
16 июл 2005 :
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FEAR FACTORY опубликовали фрагмент нового сингла
13 июл 2005 :
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FEAR FACTORY определились с трек-листом
20 июн 2005 :
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FEAR FACTORY определили трэк-лист для "Transgression"
10 июн 2005 :
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FEAR FACTORY: видео с репетиции нового альбома
25 апр 2005 :
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FEAR FACTORY собираются в студию
12 авг 2002 :
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Fear Factory – возможен новый альбом!
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Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»
Dino Cazares в недавнем интервью ответил на вопрос, что послужило причиной для ухода вокалиста FEAR FACTORY Burton C. Bell:
«После моего возвращения в FEAR FACTORY мы выпустили четыре пластинки. На нас с Burton'ом подали в суд [бывшие участники FEAR FACTORY] Christian [Olde Wolbers, бас] и Raymond [Herrera, барабаны] — мы были должны им деньги. В итоге я выиграл суд против этих парней, а Бёртон проиграл и должен был выплатить им миллион долларов. Поэтому Burton решил уйти из группы. И он наговорил много чего в прессе, например, что он занимался FEAR FACTORY только по необходимости, что он участвовал в FEAR FACTORY только потому, что ему нужны были деньги, что он не верил во многие тексты, которые писал, и всё в таком духе. Он сказал, что чувствовал себя стеснённым, выступая с FEAR FACTORY, он чувствовал себя так, будто его загнали в рамки. И это нормально. В итоге я выиграл суд у Christian'a и Raymond'a.
Одно из самых больших заблуждений — что люди думали, будто я подал в суд на Burton'a, но это неправда. Это Christian и Raymond подали на нас в суд по отдельности. У нас были отдельные иски. Они подали на нас отдельные иски, чтобы получить деньги с каждого. Так что если бы они выиграли суд, мне пришлось бы отдать им миллион долларов. Я выиграл дело против них. Я ничего им не должен. Но на самом деле Burton подал заявление о банкротстве, и когда он его подал, то таким образом попытался уйти от уплаты денег этим парням. И, к сожалению, он солгал в своём заявлении о банкротстве. Это федеральное преступление. Christian и Raymond снова подали на него в суд и заставили отменить банкротство. Банкротство было признано недействительным. Так что Burton пришлось расплачиваться с теми парнями, и они забрали все его активы. Активы - это всё, чем вы владеете, будь то дом, машина, торговая марка, авторские права, бизнес и так далее и тому подобное. Они забрали у него всё это за ложь в суде.
Когда вы проходите через процедуру банкротства, суд по делам о банкротстве продаёт ваши активы, чтобы попытаться вернуть деньги, расплатиться с людьми, которым вы задолжали. Когда я узнал, что активы Burton'a выставлены на продажу, мой адвокат связался с судом Пенсильвании и сказал: "Мы заинтересованы в покупке торговой марки FEAR FACTORY" — половины Burton'а. На тот момент и я владел половиной, и у Burton'а была половина. Christian и Raymond вообще не владели этим именем. Им только причитались деньги. И всё. Но торговая марка им не принадлежала. Хотя они и пытались тщетно отобрать у нас торговую марку и найти все возможные способы отсудить её. Ведь именно для этого и существуют юристы. Они не добились успеха. Итак, после суда по делам о банкротстве Burton потерял половину торговой марки. Её выставили на продажу. Как на eBay. Они выставили её на аукцион. И я должен был сделать ставку, если хотел получить этот товарный знак. Я так и сделал — я сделал ставку. Burton не мог выкупить свои собственные активы, потому что он уже солгал в суде. Это было федеральное преступление. Поэтому он не мог выкупить назад свои активы. Так что у него даже не было возможности сделать это легально. Я решил: "Что ж, тогда я попробую купить это имя". И я хотел сказать Burton'y: "Смотри, у меня есть имя. Давай просто продолжим". Поэтому я сделал ставку на торговую марку. Они хотели за неё много денег. Christian и Raymond тоже выставили свою кандидатуру. Но в итоге я выиграл аукцион и стал владельцем половины имени Burton'a, что в итоге означало, что теперь я владею всеми 100 процентами торговой марки FEAR FACTORY. Я связался с Burton'ом и сказал: "Просто вернись, всё будет 50 на 50", и тут я узнал, что технически, даже если я купил у него 50 процентов торговой марки, я не мог отдать её ему назад. Я не мог законно купить её, а затем отдать ему, потому что если бы я это сделал, это означало бы, что я вступил в сговор, купил имя и просто отдал его ему. Это противоречит постановлению суда. Так что я не мог этого сделать, но я мог платить Бертону 50 процентов от того, что мы заработали как FEAR FACTORY. Но и с этим возникла проблема. Проблема заключалась в том, что Christian и Raymond заморозили его активы.
Если бы Burton вернулся в FEAR FACTORY, то процент от заработанного им в FEAR FACTORY должен был пойти Christian и Raymond, в счёт возвращения долга в миллиона долларов. Burton не хотел отправляться в турне, вкалывать как проклятый и платить этим парням процент от того, что он заработает на гастролях. По сути, все деньги, заработанные от имени Burton Bell'a в FEAR FACTORY, теперь идут Christian и Raymond. Другими словами, если песня "Replica" заработает деньги на Spotify, эти деньги пойдут адвокатам Christian и Raymond. Это похоже на алименты. Если вам приходится платить алименты, а вы оказались тем самым парнем, который их не платит, суд может забрать ваши деньги, которые вы зарабатываете на своей работе. Они могут принудительно взять процент от этих денег и выплачивать их вашим детям в качестве алиментов. Именно это и происходило с Burton'ом. Он может найти обычную работу. Допустим, он устроится в "Макдоналдс". Ему не придётся отдавать часть этих денег, потому что они не заработаны в FEAR FACTORY. Я могу ошибаться. Может быть, есть какие-то технические моменты, и я здесь ошибаюсь, но в основном всё так и было. Так что на самом деле я играю песни FEAR FACTORY вживую, чтобы вернуть долг Burton'a этим парням. Но сам Burton этого предпочитает не замечать.
Есть вот эта другая сторона, о которой фанаты просто не знают. И я это понимаю. Они не работают в этой индустрии. Они просто фанаты, которые слушают песни и не понимают, как работает изнанка бизнеса».
Что касается возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY в будущем, Dino сказал:
«Послушайте, конечно, нам всем четверым было бы легко собраться вместе, но с ними было бы нелегко вести дела, с ними было бы нелегко сочинять песни, потому что кто-то должен был бы управлять этим кораблем, и этим человеком должен быть я. Не кто-то другой. По-другому не сработает. Посмотрите, что случилось с JANE'S ADDICTION. Ну вот они снова собрались вместе! [смеётся] Burton фактически сказал: "Пошёл ты, Dino. Я не вернусь. К чёрту. С меня хватит". Так что я подумал: "Ладно, я сделаю то, что обычно делаю. Соберу новую версию группы". У меня всё ещё есть огонь, драйв, страсть, чтобы заниматься этим. И я думаю, что я обязан фанатам FEAR FACTORY. Фанаты FEAR FACTORY хотят услышать песни FEAR FACTORY такими, какие они есть на альбоме. Они хотят услышать эти песни. Они выросли на этих песнях, они всё ещё слушают их, и когда мы выходим на сцену и играем, мы выкладываемся по полной. И это чертовски хорошо».
Предвидя негативные отзывы, которые он, вероятно, получит от металлического сообщества за свои комментарии, Dino сказал:
«Когда вы выложите этот эпизод подкаста и начнёте рассылать материал на все металлические сайты, чтобы осветить сказанное, это вызовет драму. А ещё это вызовет вопросы из серии: "Разве Dino ещё не забыл об этом?" Дело не в том, что мне нужно это пережить. Так уж случилось. Это просто история — моя история о том, что произошло. И я не питаю зла ни к кому из тех парней. Ни к кому. На самом деле я уже несколько раз разговаривал с Christian'ом... Я не испытываю неприязни к этим парням, но есть причины, по которым таких людей больше нет в моей жизни. Это мой выбор. Я не люблю возвращаться к людям, которые много раз причиняли мне боль. Но я не испытываю к этим парням никакой неприязни. И я желаю им успеха во всём, чем бы они ни занимались».
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