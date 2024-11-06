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Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»



Dino Cazares в недавнем интервью ответил на вопрос, что послужило причиной для ухода вокалиста FEAR FACTORY Burton C. Bell:



«После моего возвращения в FEAR FACTORY мы выпустили четыре пластинки. На нас с Burton'ом подали в суд [бывшие участники FEAR FACTORY] Christian [Olde Wolbers, бас] и Raymond [Herrera, барабаны] — мы были должны им деньги. В итоге я выиграл суд против этих парней, а Бёртон проиграл и должен был выплатить им миллион долларов. Поэтому Burton решил уйти из группы. И он наговорил много чего в прессе, например, что он занимался FEAR FACTORY только по необходимости, что он участвовал в FEAR FACTORY только потому, что ему нужны были деньги, что он не верил во многие тексты, которые писал, и всё в таком духе. Он сказал, что чувствовал себя стеснённым, выступая с FEAR FACTORY, он чувствовал себя так, будто его загнали в рамки. И это нормально. В итоге я выиграл суд у Christian'a и Raymond'a.



Одно из самых больших заблуждений — что люди думали, будто я подал в суд на Burton'a, но это неправда. Это Christian и Raymond подали на нас в суд по отдельности. У нас были отдельные иски. Они подали на нас отдельные иски, чтобы получить деньги с каждого. Так что если бы они выиграли суд, мне пришлось бы отдать им миллион долларов. Я выиграл дело против них. Я ничего им не должен. Но на самом деле Burton подал заявление о банкротстве, и когда он его подал, то таким образом попытался уйти от уплаты денег этим парням. И, к сожалению, он солгал в своём заявлении о банкротстве. Это федеральное преступление. Christian и Raymond снова подали на него в суд и заставили отменить банкротство. Банкротство было признано недействительным. Так что Burton пришлось расплачиваться с теми парнями, и они забрали все его активы. Активы - это всё, чем вы владеете, будь то дом, машина, торговая марка, авторские права, бизнес и так далее и тому подобное. Они забрали у него всё это за ложь в суде.



Когда вы проходите через процедуру банкротства, суд по делам о банкротстве продаёт ваши активы, чтобы попытаться вернуть деньги, расплатиться с людьми, которым вы задолжали. Когда я узнал, что активы Burton'a выставлены на продажу, мой адвокат связался с судом Пенсильвании и сказал: "Мы заинтересованы в покупке торговой марки FEAR FACTORY" — половины Burton'а. На тот момент и я владел половиной, и у Burton'а была половина. Christian и Raymond вообще не владели этим именем. Им только причитались деньги. И всё. Но торговая марка им не принадлежала. Хотя они и пытались тщетно отобрать у нас торговую марку и найти все возможные способы отсудить её. Ведь именно для этого и существуют юристы. Они не добились успеха. Итак, после суда по делам о банкротстве Burton потерял половину торговой марки. Её выставили на продажу. Как на eBay. Они выставили её на аукцион. И я должен был сделать ставку, если хотел получить этот товарный знак. Я так и сделал — я сделал ставку. Burton не мог выкупить свои собственные активы, потому что он уже солгал в суде. Это было федеральное преступление. Поэтому он не мог выкупить назад свои активы. Так что у него даже не было возможности сделать это легально. Я решил: "Что ж, тогда я попробую купить это имя". И я хотел сказать Burton'y: "Смотри, у меня есть имя. Давай просто продолжим". Поэтому я сделал ставку на торговую марку. Они хотели за неё много денег. Christian и Raymond тоже выставили свою кандидатуру. Но в итоге я выиграл аукцион и стал владельцем половины имени Burton'a, что в итоге означало, что теперь я владею всеми 100 процентами торговой марки FEAR FACTORY. Я связался с Burton'ом и сказал: "Просто вернись, всё будет 50 на 50", и тут я узнал, что технически, даже если я купил у него 50 процентов торговой марки, я не мог отдать её ему назад. Я не мог законно купить её, а затем отдать ему, потому что если бы я это сделал, это означало бы, что я вступил в сговор, купил имя и просто отдал его ему. Это противоречит постановлению суда. Так что я не мог этого сделать, но я мог платить Бертону 50 процентов от того, что мы заработали как FEAR FACTORY. Но и с этим возникла проблема. Проблема заключалась в том, что Christian и Raymond заморозили его активы.



Если бы Burton вернулся в FEAR FACTORY, то процент от заработанного им в FEAR FACTORY должен был пойти Christian и Raymond, в счёт возвращения долга в миллиона долларов. Burton не хотел отправляться в турне, вкалывать как проклятый и платить этим парням процент от того, что он заработает на гастролях. По сути, все деньги, заработанные от имени Burton Bell'a в FEAR FACTORY, теперь идут Christian и Raymond. Другими словами, если песня "Replica" заработает деньги на Spotify, эти деньги пойдут адвокатам Christian и Raymond. Это похоже на алименты. Если вам приходится платить алименты, а вы оказались тем самым парнем, который их не платит, суд может забрать ваши деньги, которые вы зарабатываете на своей работе. Они могут принудительно взять процент от этих денег и выплачивать их вашим детям в качестве алиментов. Именно это и происходило с Burton'ом. Он может найти обычную работу. Допустим, он устроится в "Макдоналдс". Ему не придётся отдавать часть этих денег, потому что они не заработаны в FEAR FACTORY. Я могу ошибаться. Может быть, есть какие-то технические моменты, и я здесь ошибаюсь, но в основном всё так и было. Так что на самом деле я играю песни FEAR FACTORY вживую, чтобы вернуть долг Burton'a этим парням. Но сам Burton этого предпочитает не замечать.



Есть вот эта другая сторона, о которой фанаты просто не знают. И я это понимаю. Они не работают в этой индустрии. Они просто фанаты, которые слушают песни и не понимают, как работает изнанка бизнеса».



Что касается возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY в будущем, Dino сказал:



«Послушайте, конечно, нам всем четверым было бы легко собраться вместе, но с ними было бы нелегко вести дела, с ними было бы нелегко сочинять песни, потому что кто-то должен был бы управлять этим кораблем, и этим человеком должен быть я. Не кто-то другой. По-другому не сработает. Посмотрите, что случилось с JANE'S ADDICTION. Ну вот они снова собрались вместе! [смеётся] Burton фактически сказал: "Пошёл ты, Dino. Я не вернусь. К чёрту. С меня хватит". Так что я подумал: "Ладно, я сделаю то, что обычно делаю. Соберу новую версию группы". У меня всё ещё есть огонь, драйв, страсть, чтобы заниматься этим. И я думаю, что я обязан фанатам FEAR FACTORY. Фанаты FEAR FACTORY хотят услышать песни FEAR FACTORY такими, какие они есть на альбоме. Они хотят услышать эти песни. Они выросли на этих песнях, они всё ещё слушают их, и когда мы выходим на сцену и играем, мы выкладываемся по полной. И это чертовски хорошо».



Предвидя негативные отзывы, которые он, вероятно, получит от металлического сообщества за свои комментарии, Dino сказал:



«Когда вы выложите этот эпизод подкаста и начнёте рассылать материал на все металлические сайты, чтобы осветить сказанное, это вызовет драму. А ещё это вызовет вопросы из серии: "Разве Dino ещё не забыл об этом?" Дело не в том, что мне нужно это пережить. Так уж случилось. Это просто история — моя история о том, что произошло. И я не питаю зла ни к кому из тех парней. Ни к кому. На самом деле я уже несколько раз разговаривал с Christian'ом... Я не испытываю неприязни к этим парням, но есть причины, по которым таких людей больше нет в моей жизни. Это мой выбор. Я не люблю возвращаться к людям, которые много раз причиняли мне боль. Но я не испытываю к этим парням никакой неприязни. И я желаю им успеха во всём, чем бы они ни занимались».







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