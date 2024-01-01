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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 26
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Fear Factory

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3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?

5 ноя 2023 : 		 Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы

23 окт 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый вокалист просто кроусавчег!»

15 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA

13 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY споют про ИИ

2 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY нашли басиста для концертов

23 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «У нас есть Eight!»

17 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там сыграть»

4 сен 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедительным, работал без души»

30 авг 2023 : 		 Как уникальность FEAR FACTORY работала против группы

20 авг 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом к концу года. Следующего»
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|||| сегодня

Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY



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FEAR FACTORY пригласили басиста LIONS AT THE GATE Stephen'a Brewer'a для выступлений в Австралии и Японии.




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