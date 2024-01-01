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Классическому FEAR FACTORY быть!



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос о том, какой отклик поклонников на текущие концерты:



«Самое смешное, что мы пропустили [то, что должно было стать] нашим первым шоу [с Milo Silvestro в феврале 2023 года]. Потому что в Калифорнии была очень плохая снежная погода, и мы застряли в снегу. Так что мы пропустили наше первое шоу. И это было очень обидно, потому что многие люди из других частей света прилетели, чтобы увидеть его на первом шоу — люди из Голландии, люди из Германии. Они были очень расстроены. Но, к счастью, мы вернулись и всё наверстали. Но мы пропустили наше первое шоу. Но с тех пор реакция была на 100 процентов положительной».



Milo Silvestro согласился с ним, сказав:



«Мы все были очень благодарны фанатам за то, что они приняли эту новую эру, потому что нельзя воспринимать такие вещи как должное, ведь ты заменяешь участника, вокалиста в такой культовой группе. Это всегда почти как русская рулетка. Dino, когда мы проходили прослушивание, сказал: "Готовься к тому, что тебя будут критиковать" и тому подобное. К счастью, большинство фанатов были и остаются очень довольны. И я им очень благодарен».



На вопрос о том, чего ждать фанатам в будущем, Dino сказал:



«Классический альбом FEAR FACTORY. В следующем году. Это точно. Мы гастролируем с февраля 2023 года. Мы гастролируем без остановки. И я думаю, нам очень повезло, что многие промоутеры и многие фэны рады нашему возвращению, и мы с нетерпением ждём возможности выступить перед ними».







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