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*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 25
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Fear Factory

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|||| 18 июн 2024

FEAR FACTORY думают о записи



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Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какова сейчас обстановка в коллективе:

«В данный момент — плавное движение. И это здорово. Все на высоте. На ударных сейчас Pete Webber. Он великолепен. Он пришел из трэш-металл группы HAVOK. Убойный барабанщик. Мы зовем его Pete The Feet. Milo Silvestro — новый парень в составе. Он приехал прямо из Рима, Италия. Он звучит как молодой Burton [C. Bell, оригинальный вокалист FEAR FACTORY], понимаете, о чем я? [Он звучит как Burton] в свое время. Он звучит потрясающе. Он, наверное, самый музыкально талантливый в группе. А потом еще Tony Campos, мой старый друг. Он в группе с 2015 года. Он выходец из группы STATIC-X. Он был моим товарищем на протяжении 30 с лишним лет, и с ним всегда приятно играть, и я рад, что он с нами.

Сейчас у нас отличная обстановка. Мы стараемся избегать любых драматических ситуаций. И, к счастью, нам это удалось за последние полтора года после нашего возвращения».

На вопрос о том, что еще предстоит сделать FEAR FACTORY, он ответил:

«Новая пластинка с Milo Silvestro. Это то, что мы собираемся делать дальше. Новая пластинка. А потом снова покорим мир!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 июн 2024
gravitgroove
-"Мы стараемся избегать любых драматических ситуаций".
Перевожу: Ребятишки сидят ниже травы и тише воды, это мой куколдный театр, и я тут Карабас -Барабас, папа Карло, Джузеппе и король фирмы.
18 июн 2024
Kliops144
О, а когда это предыдущего драммера смыло за борт?

просмотров: 259

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