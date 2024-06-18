18 июн 2024



FEAR FACTORY думают о записи



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какова сейчас обстановка в коллективе:



«В данный момент — плавное движение. И это здорово. Все на высоте. На ударных сейчас Pete Webber. Он великолепен. Он пришел из трэш-металл группы HAVOK. Убойный барабанщик. Мы зовем его Pete The Feet. Milo Silvestro — новый парень в составе. Он приехал прямо из Рима, Италия. Он звучит как молодой Burton [C. Bell, оригинальный вокалист FEAR FACTORY], понимаете, о чем я? [Он звучит как Burton] в свое время. Он звучит потрясающе. Он, наверное, самый музыкально талантливый в группе. А потом еще Tony Campos, мой старый друг. Он в группе с 2015 года. Он выходец из группы STATIC-X. Он был моим товарищем на протяжении 30 с лишним лет, и с ним всегда приятно играть, и я рад, что он с нами.



Сейчас у нас отличная обстановка. Мы стараемся избегать любых драматических ситуаций. И, к счастью, нам это удалось за последние полтора года после нашего возвращения».



На вопрос о том, что еще предстоит сделать FEAR FACTORY, он ответил:



«Новая пластинка с Milo Silvestro. Это то, что мы собираемся делать дальше. Новая пластинка. А потом снова покорим мир!»







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