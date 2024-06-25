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Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY



Dino Cazares в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, как появление ИИ отразилось на работе:



«Ну, мы отчасти понимали, что в конце концов все изменится. И я надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть андроидов рядом с нами и понять, как это работает. Ведь мы вечно используем технологии, чтобы улучшить нашу жизнь. Думаю, следующей вещью станут маленькие нанороботы, которые будут вводить вам в кровь, и они смогут бороться с раком, помогать вам чистить печень и тому подобное. Это, я думаю, будет следующим прорывом, который будет по-настоящему полезен для нас, людей. Но то, какой ИИ и как это многое меняет, может стать очень страшным. Грядут большие перемены, и люди должны быть к ним готовы».







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