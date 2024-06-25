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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 52
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
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Fear Factory

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Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY



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Dino Cazares в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, как появление ИИ отразилось на работе:

«Ну, мы отчасти понимали, что в конце концов все изменится. И я надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть андроидов рядом с нами и понять, как это работает. Ведь мы вечно используем технологии, чтобы улучшить нашу жизнь. Думаю, следующей вещью станут маленькие нанороботы, которые будут вводить вам в кровь, и они смогут бороться с раком, помогать вам чистить печень и тому подобное. Это, я думаю, будет следующим прорывом, который будет по-настоящему полезен для нас, людей. Но то, какой ИИ и как это многое меняет, может стать очень страшным. Грядут большие перемены, и люди должны быть к ним готовы».




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25 июн 2024
Corpsegrinder04
"Думаю, следующей вещью станут маленькие нанороботы, которые будут вводить вам в кровь, и они смогут бороться с раком"
Вспоминаю 2007-й год и свой диплом в институте на тему "Излучатели для внутриполостной гипертермии". Как раз для лечения рака путём введения тонкой иглы с микроволновым излучением, для точечного нагрева и соответственно разрушения раковых опухолей, не задевая здоровые органы и такани.
А тут вот интервью рыхлого почитал про ИИ, и думаю, какой же я хуйнёй занимался 5 лет в универе )))
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25 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, бля, про этих нанороботов, убивающих/съедающих/ебущих опухоли кто только не говорил
целый ворох студентов конца нулевых писали статьи сомнительного качества на эту тему ради получения научной стипендии) двоюродный брат моего соседа по общаге пытался даже грант то ли в Швеции, то ли ещё где-то получить, ему ответили "ты хоть знаешь, сколько уже таких как ты к нам приходило с этой идеей?"
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25 июн 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, у нас конечно была Радиоавтоматика и основы кибернетики на 5-м курсе. Но даже там такой дичи я не слыхал. Про нанороботов, андроидов и прочее. Хотя прошло 20 лет почти, хз как всё поменялось. Может реально чего и намутят. Мне просто интересно, из какого материала будут делать этих нанороботов и с помощью каких технологий. Самый крутой современный 3-д принтер не способен даже приблизительно делать такую мелочь. Не говоря уже о каких-либо промышленных станках.
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25 июн 2024
Damien
Corpsegrinder04, ох уж эти расчудесные 3D-принтеры... Взять, к примеру, ракетный двигатель - сложнейший агрегат, состоящий из огромного множества деталей и узлов, которые нередко требуют доводки по результатам изготовления, сборки и испытаний даже при максимальном соблюдении жестких допусков, заданных на этапе проектирования. Как ни крути, но даже самый совершенный 3D-принтер, значительно упрощая производственный процесс и обеспечивая колоссальную экономию трудозатрат, остается всего лишь одним из звеньев производственной цепочки.

Что же до материалов и технологий будущего, то, как мне представляется, лет через 20-30 они изменят мир до неузнаваемости - примерно как в 50-е годы прошлого века, когда на смену поршневым самолетам 20-х, 30-х и 40-х пришла реактивная авиация, ставшая колоссальным, поистине революционным технологическим прорывом.
25 июн 2024
Damien
С нетерпением жду появления программируемых пользователями бабороботов, внешне неотличимых от настоящих женщин. При этом они должны быть ласковыми, покладистыми и безропотно исполняющими любые прихоти владельцев. :-)))
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