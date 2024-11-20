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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Fear Factory

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20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?

5 ноя 2023 : 		 Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы

23 окт 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый вокалист просто кроусавчег!»

15 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA

13 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY споют про ИИ

2 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY нашли басиста для концертов

23 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «У нас есть Eight!»

17 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там сыграть»

4 сен 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедительным, работал без души»
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Видео с выступления FEAR FACTORY



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Видео с выступления FEAR FACTORY, которое состоялось девятого ноября в рамках фестиваля Froth & Fury, Adelaide, Australia, доступно для просмотра ниже.




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20 ноя 2024
father
Кавер-бэнд под названием Fake Factory:)
20 ноя 2024
Corpsegrinder04
Чёт молодой под Си Белла косит по максимуму. Даже причесоном. Самому не противно, вот интересно.
20 ноя 2024
P
Paffoss
Corpsegrinder04, он вырос на классическом составе, репертуар Белла поет сейчас лучше самого Белла, косить - либо Дино контрактом заставил, либо самому нравится. И имидж группы сохраняет.

просмотров: 342

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