FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"



FEAR FACTORY сообщили о планах отметить юбилей второго альбома, "Demanufacture", сыграв все песни с этого релиза на европейских фестивалях:



Aug. 01 - Wacken, Germany - Wacken Open Air

Aug. 04 - Katowice, Poland - MCK

Aug. 06 - Villena, Spain - Leyendas Del Rock Festival

Aug. 07 - Jaromer, Czech Republic - Brutal Assault

Aug. 08 - Helsinki, Finland - Hellsinki Metal Festival

Aug. 09 - Walton-On-Trent, UK - Bloodstock Festival

Aug. 10 - Kortrijk, Belgium - Alcatraz Festival

Aug. 12 - Manchester, UK - Academy 2 (with Kerry King)

Aug. 13 - Bristol, UK - SWX (with Kerry King)

Aug. 14 - Sulingen, Germany - Reload Festival

Aug. 15 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo Metal Fest

Aug. 17 - Carhaix, France - Motocultor Festival









In June it will be Demanufacture’s 30 year anniversary, we will be playing it in its entirety on most festivals. Go to https://t.co/6yaEYj0kIB





