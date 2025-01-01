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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
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Fear Factory

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15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

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27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?

5 ноя 2023 : 		 Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы

23 окт 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый вокалист просто кроусавчег!»

15 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA

13 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY споют про ИИ

2 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY нашли басиста для концертов

23 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «У нас есть Eight!»

17 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там сыграть»
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|||| сегодня

FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"



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FEAR FACTORY сообщили о планах отметить юбилей второго альбома, "Demanufacture", сыграв все песни с этого релиза на европейских фестивалях:

Aug. 01 - Wacken, Germany - Wacken Open Air
Aug. 04 - Katowice, Poland - MCK
Aug. 06 - Villena, Spain - Leyendas Del Rock Festival
Aug. 07 - Jaromer, Czech Republic - Brutal Assault
Aug. 08 - Helsinki, Finland - Hellsinki Metal Festival
Aug. 09 - Walton-On-Trent, UK - Bloodstock Festival
Aug. 10 - Kortrijk, Belgium - Alcatraz Festival
Aug. 12 - Manchester, UK - Academy 2 (with Kerry King)
Aug. 13 - Bristol, UK - SWX (with Kerry King)
Aug. 14 - Sulingen, Germany - Reload Festival
Aug. 15 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo Metal Fest
Aug. 17 - Carhaix, France - Motocultor Festival

In June it will be DemanufactureвЂ™s 30 year anniversary, we will be playing it in its entirety on most festivals. Go to https://t.co/6yaEYj0kIB






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