3 мар 2024



SEPULTURA открыла тур



Группа SEPULTURA выступлением первого марта в Arena Hall, Belo Horizonte, Brazil, открыла прощальные гастроли. Этот концерт стал дебютным для нового барабанщика коллектива, Greyson Nekrutman (SUICIDAL TENDENCIES):



01. Refuse/Resist

02. Territory

03. Slave New World

04. Phantom Self

05. Dusted (first time since 2016)

06. Attitude

07. Kairos

08. Means To An End

09. Cut-Throat

10. Guardians Of Earth

11. Mind War (first time since 2015)

12. False (first time since 2019)

13. Choke

14. Escape To The Void (first time since 2019)

15. Kaiowas

16. Sepulnation

17. Biotech Is Godzilla (first time since 2018)

18. Agony Of Defeat

19. Troops Of Doom

20. Arise



Encore:



21. Ratamahatta

22. Roots Bloody Roots











