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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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*

Sepultura

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3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»
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|||| 3 мар 2024

SEPULTURA открыла тур



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Группа SEPULTURA выступлением первого марта в Arena Hall, Belo Horizonte, Brazil, открыла прощальные гастроли. Этот концерт стал дебютным для нового барабанщика коллектива, Greyson Nekrutman (SUICIDAL TENDENCIES):

01. Refuse/Resist
02. Territory
03. Slave New World
04. Phantom Self
05. Dusted (first time since 2016)
06. Attitude
07. Kairos
08. Means To An End
09. Cut-Throat
10. Guardians Of Earth
11. Mind War (first time since 2015)
12. False (first time since 2019)
13. Choke
14. Escape To The Void (first time since 2019)
15. Kaiowas
16. Sepulnation
17. Biotech Is Godzilla (first time since 2018)
18. Agony Of Defeat
19. Troops Of Doom
20. Arise

Encore:

21. Ratamahatta
22. Roots Bloody Roots






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3 мар 2024
gravitgroove
Ни Desperate Cry, ни Mass Hypnosis, зато абсолютная серость - Kairos и Guardians Of Earth в сет-листе.
4 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, нравится Kairos, как и весь альбом, но озвученные отбой песни больше заслуживают быть исполненными, тут не спорю.
3 мар 2024
G
GlowoErzum
Пауло младший совсем старик.
4 мар 2024
Kliops144
Был не в теме по лайнапу ST и удивился, что игрец на барабанах такой молодой, глянул вики - так там за всю историю группы было аж 13 барабанщиков. Печально это все как-то. "Провожать" такой коллектив должен кто-то посуровей, кмк.

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