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MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA



MARC RIZZO 21 января побеседовал с поклонниками на собственном канале на YouTUbe и рассказал о том, как исполнял материал "Beneath The Remains" и "Arise" с братьями Cavalera:



«Я очень много работал, чтобы подготовиться к этому туру. Было нелегко выучить все эти песни SEPULTURA старой школы. Многие из них я знал, но я очень хотел проявить большое уважение к Andreas'у [Kisser'у, гитаристу SEPULTURA]. Я не хотел, чтобы его гитарные соло или риффы отличались от того, что было на записи. Люди заплатили хорошие деньги, чтобы увидеть "Beneath" и "Arise". Я хотел играть так же, как на альбоме. Я хотел показать отличное выступление и отдать дань уважения Andreas'у. Это меня действительно волновало. Andreas всегда был одним из моих любимых ведущих гитаристов, и я действительно хотел отдать дань уважения ему, выразить своё почтение тому, каким крутым гитаристом он является. Поэтому, когда пришло время разучивать все эти соло, я разучивал их на слух. У меня ушло около двух или трёх недель на то, чтобы постараться выучить эти соло как можно лучше, потому что на самом деле там не так много табов. И я думаю, у меня получилось. Я был очень взволнован.



Это был один из моих любимых туров, потому что это моя любимая эра SEPULTURA... Это был очень важный тур для меня, потому что моя любимая эра SEPULTURA — это "Beneath The Remains" и "Arise", в частности, потому что я считаю, что Andreas был лучшим в ранние годы SEPULTURA. Хотя я и считаю, что он стал лучше — новый альбом SEPULTURA ["Quadra"] я считаю потрясающим. Я думаю, что он так же хорош, как и всё, что они выпустили в своё время. И я полагаю, что это показывает, насколько он стал лучше; он продолжает становиться лучше год за годом».



На вопрос одного из поклонников, общался ли он с Andreas'ом после ухода из SOULFLY, Mark ответил



«Нет. Мы друзья. Я сталкиваюсь с ним время от времени. Он всегда был очень добр ко мне, каждый раз, когда я разговаривал с Andreas'ом. И, конечно, я всегда был очень рад поговорить с ним. У нас есть общие друзья в Бразилии. Я передавал сообщения нашим общим друзьям. И я надеюсь, что однажды я смогу сделать что-то вместе с Andreas'ом, потому что, повторюсь: он был одной из моих любимых составляющих SEPULTURA и оказал на меня очень большое влияние. Andreas был так же важен для меня, как Dimebag [PANTERA] или Kirk Hammett [METALLICA] или любой из трэш-металлических шредеров. Он был очень важен для меня, и он сильно повлиял на меня».







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