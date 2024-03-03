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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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*

Sepultura

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3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

28 дек 2022 : 		 Drum-cam от SEPULTURA
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|||| сегодня

Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком



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SEPULTURA опубликовали видео с саундчека с новым барабанщиком Greyson'ом Nekrutman'ом (SUICIDAL TENDENCIES), который заменил Eloy'я Casagrande/






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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3 мар 2024
father
Элой конечно повеселее играет. С другой стороны, этот чел играет в стиле Игорька, может олды и заценят
3 мар 2024
gravitgroove
father, только сегодня послушал, как он отстукивает этот же трэк, и там ничего примечательного в сравнении, только что от его подачи ударная установка трясется, что не есть показатель виртуозности, а скорее наоборот.
3 мар 2024
gravitgroove
Любимый трэк команды и наконец-то снова с тем же мегатчжелым звуком рвущихся толстенных кусков железа.
3 мар 2024
xRReth
На реддите было потешное его обсуждение год с чем-то назад вроде как.
На видео, как и предполагал, увидел странное нихуя. У чувака нет своего стиля, чтобы выделяться, и нет достаточного скилла, чтобы нормально мимикрировать под Игоря (какой уж там Элой, лол). Сам по себе Грейсон забавный парень и может много прикольного в соло, но в Сепе он будет безликой заменой. Чтож, их путь

просмотров: 1033

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