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Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком



SEPULTURA опубликовали видео с саундчека с новым барабанщиком Greyson'ом Nekrutman'ом (SUICIDAL TENDENCIES), который заменил Eloy'я Casagrande/











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