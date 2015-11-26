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Sepultura

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26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA

8 ноя 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL в карантинном видео SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 Кавер-версия Глории Джонс от SEPULTURA

22 окт 2020 : 		 Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA

28 сен 2020 : 		 Альтернативное видео SEPULTURA

18 сен 2020 : 		 Новое видео SEPULTURA

10 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH в карантинном видео SEPULTURA

9 сен 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

27 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA
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8-летняя девочка исполняет SEPULTURA



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The O'Keefe Music Foundation опубликовали видео, в котором дети исполняют трек SEPULTURA "Roots Bloody Roots". Участники:

* Vocals: K8 (age 8; from Texas)

* 55 Gallon Drum: Sebastian Stephens (age 9; from Tennessee)

* Claves: Willa Hillard (age 10; from Ohio)

* Rhythm Guitar: Ashton Hall (age 12; from Tennessee)

* Shaker: Natalie Vinnage (age 12; from Ohio)

* Lead Guitar: Seb Braganza (age 13; from Pennsylvania)

* Lead Guitar 2: Connor Meintel (age 15)

* Drums: Jason Wehn (age 16; from Pennsylvania)

* Bass: Jonas Miller (age 17; from Ohio)

Watch Eight-Year-Old Girl Sing SEPULTURA





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Corpsegrinder04


26 июн 2021, 11:32		Фуфло. Вот "Гомосексуализм крюка мяса", "Молот разбитый об лицо" или каркасовское "Проявление заболевания мочеиспускательного канала" интересно было бы послушать. Раз шпана,которой "облака белогривые лошадки" ещё рано слушать, лезет в такие темы, так пусть глубже копает.

Mononoke


26 июн 2021, 13:49		Murp рычала куда убедительнее

Sw0Rn


26 июн 2021, 14:19		Не смог даже до куплета дослушать. Детям тут не место, это музло 18+

nabastak_


26 июн 2021, 14:27		Мои в 4 годика иногда прикольно гроулят/скримят, но какое-то чувство ритма там пока не ведомо впринципе.


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