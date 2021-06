сегодня



8-летняя девочка исполняет SEPULTURA



The O'Keefe Music Foundation опубликовали видео, в котором дети исполняют трек SEPULTURA "Roots Bloody Roots". Участники:



* Vocals: K8 (age 8; from Texas)



* 55 Gallon Drum: Sebastian Stephens (age 9; from Tennessee)



* Claves: Willa Hillard (age 10; from Ohio)



* Rhythm Guitar: Ashton Hall (age 12; from Tennessee)



* Shaker: Natalie Vinnage (age 12; from Ohio)



* Lead Guitar: Seb Braganza (age 13; from Pennsylvania)



* Lead Guitar 2: Connor Meintel (age 15)



* Drums: Jason Wehn (age 16; from Pennsylvania)



* Bass: Jonas Miller (age 17; from Ohio)













