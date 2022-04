сегодня



Видео полного выступления SEPULTURA



Видео полного выступления SEPULTURA, которое состоялось вместе с барабанщиком ANGRA шестого апреля в House Of Blues, Сан-Диего, Калифорния, доступно ниже.



Сет-лист:



"Refuse/Resist"

"Territory"

"Means to an End"

"Attitude" (tour debut)

"Cut-Throat" (tour debut)

"Kairos"

"Sepulnation"

"Slave New World" (tour debut)

"Agony of Defeat"

"Orgasmatron" (Motörhead cover - tour debut)

"Arise"

"Ratamahatta"







