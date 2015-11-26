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Участники STATIC-X, SOULFLY, Ex-MADBALL, D.R.I. исполнили кавер SEPULTURA



Бывшие и нынешние участники STATIC-X, SOULFLY, MADBALL и D.R.I. объединили усилия для «карантинного джема», в ходе которого была исполнена кавер-версия песни SEPULTURA "Manifest" из альбома 1993 года "Chaos A.D.".













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