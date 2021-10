сегодня



Обновлённое видео от SEPULTURA



SEPULTURA опубликовала обновлённое до HD-версии видео на "Mind War". Это было сделано по случаю выхода "Sepulnation: The Studio Albums 1998-2009" (8 винилов или 5 CD).



Трек-листы:



Against:



Side A

"Against"

"Choke"

"Rumors"

"Old Earth"

"Floaters in Mud"

"Boycott"

"Tribus"

"Common Bonds"



Side B

"F.O.E."

"Reza"

"Unconscious"

"Kamaitachi"

"Drowned Out"

"Hatred Aside"

"T3rcermillennium"



Nation:



Side A

"Sepulnation"

"Revolt"

"Border Wars"

"One Man Army"



Side B

"Vox Populi"

"The Ways of Faith"

"Uma Cura"

"Who Must Die?"



Side C

"Saga"

"Tribe to a Nation"

"Politricks"

"Human Cause"



Side D

"Reject"

"Water"

"Valtio"



Roorback (inc. Revolusongs – Disc 2):



Side A

"Come Back Alive"

"Godless"

"Apes of God"

"More of the Same"

"Urge"

"Corrupted"



Side B

"As It Is"

"Mind War"

"Leech"

"The Rift"

"Bottomed Out"

"Activist"

"Outro"



Side C

"Messiah"

"Angel"

"Black Steel in the Hour of Chaos"



Side D

"Mongoloid"

"Mountain Song"

"Bullet the Blue Sky"

"Piranha"



Dante XXI:



Side A

"Lost" (Intro)

"Dark Wood of Error"

"Convicted in Life"

"City of Dis"

"False"

"Fighting On"



Side B

"Limbo" (Intro)

"Ostia"

"Buried Words"

"Nuclear Seven"

"Repeating the Horror"

"Eunoe" (Intro)

"Crown and Miter"

"Primium Mobile "(Intro)

"Still Flame"



A-Lex:



Side A

"A-Lex I"

"Moloko Mesto"

"Filthy Rot"

"We've Lost You!"

"What I Do!"



Side B

"A-Lex II"

"The Treatment"

"Metamorphosis"

"Sadistic Values"



Side C

"Forceful Behavior"

"Conform"

"A-Lex III"

"The Experiment"

"Strike"



Side D

"Enough Said"

"Ludwig Van"

"A-Lex IV"

"Paradox"







