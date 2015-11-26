27 авг 2020



Гитарист TESTAMENT присоединился к SEPULTURA



Гитарист TESTAMENT ALEX SKOLNICK присоединился к карантинным сессиям SEPULTURA и исполнил "Vandals Nest", которая вошла в альбом 2017 "Machine Messiah".













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