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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Sepultura

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26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

11 сен 2023 : 		 Лидер SEPULTURA о сет-листе юбилейных концертов

6 сен 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «В турах всегда было тяжело»

29 авг 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Нового альбома пока не ждите»

27 авг 2023 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

23 авг 2023 : 		 SEPULTURA отметит 40 лет альбомом

22 июл 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA критикует площадки за поборы

24 май 2023 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 апр 2023 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD — о прослушивании в SEPULTURA

1 мар 2023 : 		 Drum-cam от барабанщика SEPULTURA

27 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Chaos A.D.": «Это своего рода переломный момент в металле»

22 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе SEPULTURA: «Ну и нафиг оно мне?»

28 дек 2022 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

21 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO, SCOTT IAN и MATT HEAFY присоединились на сцене к SEPULTURA

14 дек 2022 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к SEPULTURA

10 дек 2022 : 		 SEPULTURA о европейском туре

6 окт 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"

5 сен 2022 : 		 SEPULTURA с оркестром

10 авг 2022 : 		 3/4 состава SEPULTURA времён "Morbid Visions" исполняют материал SEPULTURA

1 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Для меня это особенная пластинка»

29 июл 2022 : 		 ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA

22 июл 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

7 июл 2022 : 		 Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»

3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA
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|||| 26 окт 2023

Профессиональное видео с выступления SEPULTURA



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Профессиональное видео с выступления SEPULTURA, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air Metal Festival 2023, доступно для просмотра ниже.

Watch SEPULTURA Perform "Isolation" At Bloodstock 2023; Pro-Shot Video Released




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26 окт 2023
balamut75
На удивление понравился вокал Деррика.Раньше его как то не очень воспринимал а на этом альбоме он прям раздуплился и рычит как Лев.
27 окт 2023
gravitgroove
balamut75, да вроде, лучше чем в 1999 живьем он не звучал. Вон, даже на бутлеге мощно. Хотя от материала тоже зависит.
https://youtu.be/jUHU-lBF1Ng?si=nhn_2v3qIdC4sE9f
26 окт 2023
L
LU---
Eloy Агонь!!!

просмотров: 812

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