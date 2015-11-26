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Sepultura

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15 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

14 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»

2 авг 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Группа всегда развивается и меняет своё звучание»

25 июл 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним из лучших решений в его жизни

16 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SEPULTURA

13 июл 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Не люблю пьяных на сцене»

5 июл 2021 : 		 Участники CRYPTA, FEAR FACTORY, EVILE And AZUSA исполняют SEPULTURA

5 июл 2021 : 		 ANDREAS KISSER: «ELOY CASAGRANDE просто создан для SEPULTURA»

26 июн 2021 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, почему бросил пить

26 июн 2021 : 		 8-летняя девочка исполняет SEPULTURA

24 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA хочет адекватной оплаты от стрим-сервисов

23 июн 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Мы уверены в себе как группа»

16 июн 2021 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

8 июн 2021 : 		 Новый релиз SEPULTURA выйдет летом

4 июн 2021 : 		 ¾ состава SEPULTURA "Morbid Visions" опубликовали видео

1 июн 2021 : 		 MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл проверку временем»

24 фев 2021 : 		 SEPULTURA сотрудничает с THE HUNDREDS

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет SLIPKNOT

8 янв 2021 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Трамп сам себя убил ложью»

24 дек 2020 : 		 Карантинный альбом от SEPULTURA

20 дек 2020 : 		 IGOR CAVALERA — о легендарном концерте SEPULTURA в 1989 году

14 дек 2020 : 		 Барабанщик SEPULTURA исполняет METALLICA

7 дек 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в карантинном видео SEPULTURA

4 дек 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Сейчас время возможностей»

2 дек 2020 : 		 Вокалист SEPULTURA — о словах о возвращении Max'a и хайпе в связи с этим

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SEPULTURA
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|||| 15 авг 2021

Фрагмент нового релиза SEPULTURA



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SEPULTURA представила композицию "Slave New World", записанную при участии гитариста TRIVIUM Matt Heafy. Этот трек вошел в новый релиз "SepulQuarta", который был записан на карантине в прошлом году. За оформление отвечал Eduardo Recife, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Territory (feat. David Ellefson)

02. Cut-Throat (feat. Scott Ian)

03. Sepulnation (feat. Danko Jones)

04. Inner Self (feat. Phil Rind)

05. Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)

06. Mask (feat. Devin Townsend)

07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)

08. Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)

09. Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)

10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)

11. Apes Of God (feat. Rob Cavestany)

12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)

13. Slaves Of Pain (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)

14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)

15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)

SEPULTURA Drop Music Video For New Single "Slave New World" Feat. MATT HEAFY; SepulQuarta Out Today



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

father


15 авг 2021, 17:01		Уже вышел позавчера. На самом деле некоторые треки реально круто сделали, но некоторые коллабы не особо в кассу. Респект, что Эллефсона не стали убирать с альбома, причём по итогу трек с ним один из самых лучших на альбоме.

Санчез


15 авг 2021, 18:47		нигер, уходи из сепультуры
*шутка*

Mad Katz


15 авг 2021, 19:28		"Не грози южному централу" тож прекрасное кено в исходнике, либо в нецензурированном переводе.

artmageddon


15 авг 2021, 21:36		а где рутс бл..ди рутс?

xRReth


15 авг 2021, 22:01		О, да, рутс нету. И слава богу

freeze2


15 авг 2021, 22:26		Вроде ничего было, пока вегетарианец не запел

gravitgroove


15 авг 2021, 22:28		Саунд гитаp на CНAOS A.D. - cpань.

father


15 авг 2021, 23:40		freeze2, да, на этом релизе Грин совсем слаб, причём на прошлогодней Quadra с вокалом было всё отлично


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