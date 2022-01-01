Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Новое видео SLIPKNOT 14
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 14
*Новое видео BEHEMOTH 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*Видео с текстом от METALLICA 10
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Новое видео SLIPKNOT 14
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 14
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



29 июл 2022 : 		 ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA

22 июл 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале классического состава SEPULTURA

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

7 июл 2022 : 		 Вокалист SEPULTURA: «О новом альбоме будем думать не раньше 2023 года»

3 июл 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

30 июн 2022 : 		 IGOR CAVALERA: «Настоящее воссоединение SEPULTURA — это мы с братом»

29 июн 2022 : 		 SEPULTURA без Kisser'a

27 июн 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза SEPULTURA

23 июн 2022 : 		 ANDREAS KISSER вынужден пропустить ряд концертов SEPULTURA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

6 май 2022 : 		 Концертное видео SEPULTURA

25 апр 2022 : 		 У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит

12 апр 2022 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

11 апр 2022 : 		 Барабанщику SEPULTURA сделали операцию

8 апр 2022 : 		 SEPULTURA выступили с барабанщиком ANGRA

5 апр 2022 : 		 Барабанщик SEPULTURA сломал ногу

1 апр 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я горжусь нашей значимостью»

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления SEPULTURA

21 мар 2022 : 		 DANKO JONES присоединился на сцене к SEPULTURA

13 мар 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»

15 фев 2022 : 		 DERRICK GREEN выступил со сломанной ногой

14 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA

5 фев 2022 : 		 Гитарист SEPULTURA — о том, как TESTAMENT повлияли на группу

2 фев 2022 : 		 MARC RIZZO хвалит поздние альбомы SEPULTURA

31 янв 2022 : 		 Почему концерты SEPULTURA хороши? Отвечает гитарист

19 янв 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют SEPULTURA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANDREAS KISSER вернулся на сцену с SEPULTURA



zoom
ANDREAS KISSER отыграл первое шоу с SEPULTURA после смерти жены — профессиональное видео доступно ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 284

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом